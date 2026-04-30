A sessão europeia encerrou com ganhos nos principais índices, apesar da volatilidade persistente no mercado do petróleo e da postura cautelosa dos bancos centrais. O FTSE 100 subiu 1,6 % depois de o Banco de Inglaterra ter mantido a sua taxa de juro de referência inalterada. O DAX alemão registou um ganho de 1,4 %, enquanto o CAC 40 francês subiu 0,5 % na sequência da decisão do BCE de manter as taxas inalteradas.



As decisões do BCE e do Banco de Inglaterra inscrevem-se num padrão mais alargado de cautela por parte dos bancos centrais, na sequência de medidas anteriores da Reserva Federal e do Banco do Japão no sentido de manter a política monetária estável. Na Ásia, o sentimento foi mais fraco: o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,3%, enquanto os índices de Xangai subiram ligeiramente 0,1% após dados terem apontado para um ligeiro abrandamento da atividade industrial na China.



O mercado do petróleo continua altamente volátil, com os preços do Brent a dispararem durante a noite devido a preocupações com perturbações prolongadas no abastecimento relacionadas com a guerra com o Irão. O contrato de julho do Brent, o mais negociado, subiu brevemente para 114,70 dólares por barril, antes de recuar para os 107 dólares e estabilizar em cerca de 110,03 dólares, uma descida de 0,4%. Os preços do Brent permanecem significativamente acima dos níveis pré-guerra, quando o petróleo era negociado perto dos 70 dólares por barril.



Wall Street mantém-se perto de máximos históricos, apoiada por fortes resultados empresariais, apesar dos preços elevados do petróleo e da incerteza macroeconómica. O S&P 500 subiu 0,6% e situa-se ligeiramente acima do seu recorde do início desta semana, enquanto o Dow Jones ganha 732 pontos, ou 1,5%. O Nasdaq Composite está a subir de forma mais modesta, em 0,2%, uma vez que a pressão sobre algumas empresas tecnológicas de grande capitalização limita a subida.



A Alphabet está a subir 7,5% após divulgar resultados que quase duplicaram as expectativas dos analistas. A Caterpillar, a Eli Lilly e a Royal Caribbean também estão a avançar na sequência de resultados melhores do que o esperado. Em contrapartida, a Meta Platforms registou uma queda de 8,9% apesar dos resultados sólidos, uma vez que os investidores concentram-se no aumento das despesas de capital previstas relacionadas com a IA. A Microsoft está a cair 5,5% após elevar as suas previsões de despesas de capital, embora os analistas destaquem a melhoria da dinâmica no seu segmento Azure. A Amazon também registou uma queda de quase 1,5%, apesar de ter superado as expectativas, sugerindo que as surpresas positivas nos resultados, por si só, podem não ser suficientes face às valorizações elevadas.



As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA estão a diminuir à medida que os preços do petróleo recuam, com a taxa de 10 anos a descer de 4,42% para 4,39%. Os dados macroeconómicos dos EUA revelaram uma aceleração do crescimento mais lenta do que o esperado no primeiro trimestre, enquanto os indicadores de inflação para março deterioraram-se, em linha com as expectativas. Os dados do mercado de trabalho continuam relativamente sólidos, com o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego a diminuir, indicando despedimentos limitados, apesar das reduções de pessoal anunciadas por algumas empresas. Petróleo (H1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.