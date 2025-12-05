Mercados asiáticos sobem enquanto investidores aguardam o PCE dos EUA e novidades corporativas A sessão da Ásia-Pacífico decorreu num clima calmo e otimista. Os índices chineses estão a ganhar entre 0,80% e 1,10%, o SG20cash caiu 0,08%, o AU200.cash subiu 0,10% e o JP225 do Japão caiu 0,25%.



Hoje receberemos o relatório PCE dos EUA atrasado para setembro.



Em outubro, os gastos das famílias no Japão caíram 3,0% em relação ao ano anterior e 3,5% em relação ao mês anterior, significativamente abaixo das previsões, sinalizando uma demanda frágil e complicando o debate sobre a política do Banco do Japão (BOJ) em dezembro.



Apesar disso, o BOJ está inclinado a um aumento de 25 pontos base em dezembro. Discussões internas sugerem que os formuladores de políticas preferem aumentar as taxas para 0,75% no próximo mês e estão abertos a um aperto gradual adicional.



O WSJ relata que Masayoshi Son está a explorar um projeto multimilionário de parques industriais de IA em terras federais dos EUA, vinculado ao novo quadro comercial EUA-Japão.



O ouro manteve-se acima de 4.200 USD por onça, ganhando 0,42% hoje. O petróleo, por outro lado, caiu 0,27%, para 59,50 USD por barril.



A Netflix está supostamente em negociações exclusivas para adquirir o estúdio Warner Bros Discovery. De acordo com relatos, a Netflix está a negociar uma compra a 28 dólares por ação com uma cláusula de exclusividade.



O banco central da Índia, o RBI, está a reduzir as taxas em 25 pontos base para 5,25% numa decisão unânime.



Apesar da pressão sobre a rupia indiana, o crescimento resiliente e a recente desinflação permitiram a flexibilização. O governador Malhotra descreveu o ambiente atual como um «raro período áureo».



A Moore Threads subiu 400% na sua estreia em Xangai, como parte da ofensiva da China no setor de GPUs. As ações da «Nvidia chinesa» dispararam após uma oferta pública inicial (IPO) de 1,1 mil milhões de dólares, demonstrando um intenso apoio de capital aos fabricantes nacionais de GPUs em meio aos controles de exportação dos EUA sobre a Nvidia.

