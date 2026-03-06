Os preços do petróleo permanecem elevados devido às interrupções de abastecimento no Estreito de Ormuz, com o WTI a ser negociado perto dos US $ 90 / bbl e o Brent nos US $ 84 / bbl. O petróleo tentou limitar os seus ganhos, mas no 6º dia da invasão, a recuperação continua, elevando o aumento total desde o final de fevereiro para 15%.

Os petroleiros estão a mudar de rota ou parados na sequência de ataques iranianos a navios; os especialistas alertam para novos picos de preços se o conflito persistir.

A guerra entra no sexto dia: as forças americanas/israelitas neutralizam os lançadores de mísseis e os drones iranianos (com uma queda de 90% na frequência dos ataques), enquanto o Irão expande os seus ataques ao Azerbaijão e a outros alvos regionais.

O número de mortos no Irão ultrapassa os 1.200 após 1.300 ataques aéreos; as tensões aumentam à medida que Trump assinala que as operações continuarão durante semanas, dando a entender um potencial ataque posterior após a escolha de um novo líder supremo.

A Qatar LNG indica planos para alugar a sua frota global de navios na sequência do recente encerramento da produção nacional. A China mantém a esperança de que o Irão conceda em breve passagem aos navios de GNL, uma vez que Pequim é o maior comprador da região, abastecendo-se tanto no Irão como no Qatar e na Arábia Saudita.

Para aliviar a pressão sobre o mercado petrolífero , os Estados Unidos concederam à Índia uma derrogação de 30 dias aos direitos adicionais de importação de petróleo.

Atualmente, os navios-tanque pertencentes à China ou ao Irão são autorizados a passar pelo estreito, embora tal possa ser limitado a unidades isoladas.

Trump indica que o Irão contactou o país para um cessar-fogo, embora afirme que ainda faltam várias semanas para o início das negociações. O próximo fim de semana será crucial; se surgirem notícias credíveis de conversações, os preços do petróleo poderão recuar 5-10%. Caso contrário, é provável que se registe uma nova subida.

O ouro regressa acima dos 5.100 dólares por onça , após relatos de compras significativas por parte da China, embora permaneça relativamente baixo após as fortes quedas registadas em 3 de março.

Os índices dos EUA apagaram a maior parte da recuperação de 4 de março ontem , mas uma nova tentativa de recuperação está em curso hoje. O US500 está a subir 0,3%, com o US100 a ganhar quase 0,5%.

As acções asiáticas estão a registar ganhos marginais após uma queda anterior; os mercados de Israel e da Arábia Saudita também estão em alta, enquanto as bolsas dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar permanecem fechadas.

Apesar da recuperação intradiária , os índices asiáticos estão a caminho de terminar a semana com o seu pior desempenho desde março de 2020.

O calendário de hoje apresenta o relatório fundamental do NFP. O sentimento permanece resiliente após os recentes dados do ADP, mas as expectativas de cortes nas taxas dos EUA estão a diminuir devido ao aumento dos preços da energia.

