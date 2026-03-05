Destaques do mercado: Índices tentam recuperar apesar dos preços do petróleo🗽Broadcom dispara

O sentimento global em relação às ações permanece relativamente otimista, apesar dos preços persistentemente elevados do petróleo nos mercados globais, que agora se aproximam dos US$ 84 por barril e já subiram mais de 20% este ano. A guerra no Médio Oriente continua e, de acordo com comentários feitos ontem por Israel, deve durar pelo menos mais duas semanas . Ao mesmo tempo, cresce a esperança de uma reabertura gradual do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz . O Irão não demonstrou interesse em negociações com os Estados Unidos e negou relatos sobre supostas conversas informais com a CIA.

Os índices europeus estão, em sua maioria, a ser negociados em alta, apesar do sentimento misto em Wall Street antes da abertura do mercado. O Bitcoin permanece perto de US$ 72.000, enquanto os metais preciosos estão se consolidando com poucas alterações hoje — o ouro está sendo negociado a cerca de US$ 5.160 por onça. A China, o maior importador mundial, está a tentar economizar combustível suspendendo as exportações de diesel e gasolina. Os mercados asiáticos estão a recuperar após a liquidação de quarta-feira; o índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 2,4%. A Coreia liderou a recuperação regional, com o Kospi a subir 10% e o Kosdaq a subir 14%, à medida que os fabricantes de chips Samsung e SK Hynix se recuperaram após a venda em pânico. Os futuros dos índices dos EUA estão a ser negociados em território misto. As empresas europeias de chips e software estão a subir após previsões de receita mais fortes do que o esperado da Broadcom, que subiu mais de 6% no pré-mercado dos EUA. O CEO Hock Tan indicou que as vendas de seus chips de IA podem ultrapassar 1 mil milhões de dólares no próximo ano. Notícias sobre ações europeias Alfa Laval: O Morgan Stanley elevou a ação para peso igual (de peso inferior) e espera pedidos potenciais acima do esperado no segmento marítimo este ano .

O Morgan Stanley elevou a ação para e espera . Wizz Air: as perturbações no Médio Oriente deverão empurrar o lucro líquido do ano fiscal de 2026 para baixo da faixa de orientação anterior (+25 milhões de euros a -25 milhões de euros) .

as perturbações no Médio Oriente deverão empurrar . Heidelberg Materials: o Citi elevou a classificação da empresa para comprar (de neutra) , afirmando que a recente onda de vendas impulsionada por preocupações com o mercado de carbono da UE parece exagerada .

o Citi elevou a classificação da empresa para , afirmando que a recente onda de vendas impulsionada por preocupações com o parece . As ações da Davide Campari estão a subir antes da abertura do mercado norte-americano, após a divulgação de um EBITDA acima das expectativas . O Citi descreveu os resultados como sólidos em geral , enquanto o RBC destacou o impressionante crescimento das receitas no quarto trimestre .

Var Energi → vender (ABG); PT: 33 NOK DE40 (futuros DAX, intervalo de tempo D1) O contrato de futuros do DAX está a tentar manter o impulso ascendente, embora o ritmo dos ganhos tenha abrandado ligeiramente. No entanto, as longas sombras inferiores nas últimas três velas sugerem um interesse de compra persistente, com o contrato a recuperar mais uma vez do suporte no nível EMA200 (linha vermelha). Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

