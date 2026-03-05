Sempre que surge um conflito geopolítico, os mercados reagem, mas raramente todos da mesma forma. A primeira resposta costuma ser emocional, marcada por volatilidade e procura de ativos considerados mais defensivos. No entanto, passada a fase inicial, o que realmente determina o impacto é a forma como o choque afeta a economia.

Historicamente, os investidores olham para três grandes perguntas:

O conflito afeta energia, petróleo, gás ou outras matérias-primas críticas?

Vai obrigar os governos a aumentar a despesa em defesa?

Pode travar crescimento, comércio e confiança?

Pode gerar aumento dos preços (inflação)?

Analisando os acontecimentos passados, em média, o impacto no mercado acionista tende a ser moderado e de curta duração, mas fica mais forte quando a economia já se encontra fraca ou quando o choque afeta energia e comércio.

Setores que mais tendem a beneficiar

Energia

Energia é, historicamente, o setor que mais facilmente beneficia quando o conflito ameaça a oferta de petróleo e gás ou cria receio sobre transporte e abastecimento, mesmo que às vezes possa ser apenas atraso nas entregas. O setor da energia está entre os setores com maior sensibilidade positiva a choques de risco geopolítico.

A lógica é simples: se o mercado começa a temer falta de oferta, sanções, bloqueios marítimos ou interrupções de produção, os preços de petróleo e gás sobem.

Quando isso acontece, as empresas ligadas à produção e exploração energética passam a ser vistas como beneficiárias diretas desse novo contexto. Foi esse um dos mecanismos mais visíveis em episódios ligados à Rússia e Ucrânia e em vários choques históricos ligados ao Médio Oriente.

Bloomberg

Reação do petróleo aos acontecimentos mais recentes no Médio Oriente.

Defesa

O segundo grande beneficiário é a defesa. Aqui o motor não é tanto o petróleo, mas sim o aumento de despesa militar, encomendas públicas, reposição de equipamento e reforço de capacidades estratégicas.

Ao contrário de energia, as ações do setor de defesa nem sempre reagem com a mesma força no primeiro dia. Muitas vezes, é um tema que se torna mais relevante à medida que o conflito se prolonga e os governos transformam preocupação geopolítica em orçamento.

Por isso, costuma ser menos um “trade de choque” e mais uma tese de médio prazo quando há rearmamento, aumento de tensão entre blocos ou novas prioridades de segurança.

Utilities, saúde e bens essenciais

Estes setores não costumam ser os grandes vencedores, mas muitas vezes são os que melhor aguentam. O setor das utilities (serviços públicos) e health care têm menores exposições ao risco geopolítico, em parte porque dependem menos de cadeias globais complexas e têm procura mais estável.

Setores que tendem a sair prejudicados

Consumo discricionário

O setor de consumo discricionário, viagens, lazer, luxo, retalho não essencial, automóveis, costuma ser um dos mais vulneráveis.

Quando há guerra, sanções ou tensão internacional, o consumidor tende a ficar mais cauteloso. Se ao mesmo tempo a energia sobe, sobra menos rendimento para compras não essenciais, para além disso podem simplesmente adiar as suas escolhas de consumo.

Este é o setor que sofre não tanto pelo conflito em si, mas pelo que vem a seguir: inflação mais alta, confiança mais fraca e receio de abrandamento económico.

Financeiro

O setor financeiro também tende a ficar mais pressionado quando o conflito faz subir a incerteza macro. Bancos e seguradoras dependem muito de confiança, condições financeiras estáveis, spreads controlados e crescimento económico minimamente sólido.

Quando o choque geopolítico começa a levantar dúvidas sobre crédito, taxas, incumprimento ou recessão, o setor costuma ressentir-se.

O que podemos aprender com os acontecimentos passados?

O impacto depende da forma como o conflito afeta a economia. Olhando para dezenas de eventos desde 1962, vemos que a reação média das ações a choques geopolíticos inesperados tem sido normalmente modesta e curta, mas mais forte quando o evento aconteceu num contexto económico já frágil.

Nos episódios mais ligados à energia, como a Guerra do Golfo, a invasão da Ucrânia ou outras tensões relevantes no Médio Oriente, o mercado teve muito mais razão para diferenciar setores.

O anexo do FMI lista precisamente estes episódios entre os grandes choques geopolíticos analisados, incluindo Gulf War, Iraq War, Crimeia em 2014, invasão da Ucrânia em 2022 e tensões no Médio Oriente em 2023.

Ycharts

Desempenho do S&P 500 em momentos de tensões geopolíticas.

Ainda assim, o mais importante não é apenas saber que existe um conflito, mas compreender como ele impacta a economia, seja através da energia, do gasto militar, do comércio ou da confiança. É isso que a história nos mostra e o que mais ajuda a antecipar o que poderá acontecer no “agora”.