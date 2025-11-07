Os índices da Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma mista. Os índices chineses caem 0,10-0,70% , o JP225 do Japão ganha 0,05% , enquanto o AU200.cash da Austrália cai 0,54% .

Os índices chineses caem , o do Japão ganha , enquanto o da Austrália cai . No mercado cambial , a volatilidade permanece baixa na primeira parte do dia. O dólar americano está a valorizar (USDIDX +0,17% ). Entre as moedas mais fracas estão o dólar da Nova Zelândia e o iene japonês , ambos recuando cerca de 0,10-0,20% . Por outro lado, o dólar australiano está entre os melhores desempenhos, subindo 0,10-0,15% .

, a volatilidade permanece baixa na primeira parte do dia. O está a valorizar ). Entre as moedas mais fracas estão o e o , ambos recuando cerca de . Por outro lado, o está entre os melhores desempenhos, subindo . A Tesla aprovou um pacote de remuneração maciço baseado no desempenho a 10 anos para Elon Musk, no valor de 1 bilião de dólares , associado a marcos como 20 milhões de veículos vendidos anualmente , 1 milhão de robotaxis , 1 milhão de robôs humanóides e um aumento da capitalização bolsista de 1,5T para 8,5T . Para efeitos de comparação, em 2024, a Tesla entregou mais de 1,7 milhões de veículos eléctricos .

aprovou um , associado a marcos como , , e um . Para efeitos de comparação, em . A Casa Branca anunciou que não emitirá nenhuma licença de exportação para os chips de IA restritos da Nvidia projetados para a China, revertendo os sinais anteriores de flexibilidade do presidente Trump .

anunciou que emitirá projetados para a China, do . Beth Hammack , do Fed de Cleveland , afirmou que quer que a política permaneça “no lado restritivo” , observando que, embora nenhum aumento adicional seja o caso básico , eles não podem ser descartados .

, do , afirmou que quer que a política permaneça , observando que, embora , eles . Louis destacou a resiliência da economia dos EUA , esperando um abrandamento no quarto trimestre seguido de uma recuperação em 2026 , ao mesmo tempo que alertou para o facto de as tarifas e os grandes défices representarem riscos de subida da inflação .

destacou a , esperando , ao mesmo tempo que alertou para o facto de . Os membros do Fed continuam a enfatizar uma postura cautelosa , sinalizando que o banco central não está com pressa para aliviar a política de forma agressiva .

, sinalizando que o banco central está . O Banco Popular da China retirou um montante líquido de 1,57 biliões de yuans do sistema bancário através de operações de mercado aberto - a maior redução de liquidez desde janeiro de 2024 .

retirou um montante do sistema bancário através de operações de mercado aberto - a . No Japão , as despesas das famílias aumentaram 1,8% em setembro (o quinto aumento consecutivo), mas não corresponderam às previsões de +2,5% , impulsionadas principalmente pelas despesas com automóveis e lazer .

, aumentaram (o quinto aumento consecutivo), mas não corresponderam às previsões de , impulsionadas principalmente pelas . As exportações caíram 1,1% y/y (em USD) apesar das expectativas de crescimento, enquanto as importações subiram apenas 1,0% , também abaixo das previsões.

caíram apesar das expectativas de crescimento, enquanto subiram apenas , também abaixo das previsões. O JPMorgan disse aos clientes que o mercado em alta das ações permanece intacto e que qualquer correção deve ser vista como uma oportunidade de compra . O banco apontou o crescimento económico resiliente dos EUA e os fortes lucros das empresas , prevendo que o S&P 500 “ultrapasse os 7000”.

disse aos clientes que o e que . O banco apontou o e , prevendo que o Trump reuniu-se com líderes da Ásia Central e anunciou planos para aprofundar a cooperação em matérias-primas essenciais para reduzir a dependência da China. Um exemplo é a aquisição pela Cove Capital de uma participação de 70% nos depósitos do Cazaquistão. A iniciativa é descrita como de carácter estratégico.

