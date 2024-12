Destaques da manhã (09.12.2024)

Estamos prestes a iniciar uma nova semana de negociações nos mercados financeiros. Durante a sessão asiática de hoje, assistimos a quedas relativamente grandes nas cotações de índices individuais, com as maiores quedas atualmente observadas no KOSPI coreano.

Os metais preciosos, incluindo o ouro e a prata, estão a ganhar uma média de 0,3% neste momento, mantendo-se em consolidações gerais. No entanto, um sentimento um pouco pior é observado nas criptomoedas, com a Bitcoin mais uma vez a cair abaixo de US $ 100.000 e o Ethereum abaixo de US $ 4.000.

No entanto, no próprio mercado cambial, não estamos a assistir a um salto excessivo na volatilidade. A exceção a esta situação, no entanto, é, em certa medida, o dólar da Nova Zelândia, que está a perder bastante, na sequência de comentários do primeiro-ministro sobre a sua vontade de cortar as taxas de juro.

O New York Times noticia que as forças terrestres israelitas entraram em território sírio e que Bashar al-Assad e a sua família foram transportados para Moscovo, onde lhes foi concedido asilo político. A turbulência do fim de semana no Médio Oriente está a fazer com que os preços do petróleo WTI ganhem quase 0,7% hoje.

Foram anunciados dados ligeiramente melhores do Japão. O PIB japonês do terceiro trimestre, revisto, situou-se em +0,3% em relação ao trimestre anterior (esperava-se inicialmente +0,2%).

A situação na principal economia da Ásia não está a melhorar, o que levou a Fitch a baixar as previsões de crescimento económico da China para 2025 e 2026. O crescimento do PIB em 2025 está projetado em 4,3%, contra uma previsão anterior de 4,5%. Entretanto, o crescimento do PIB da China em 2026 foi revisto de 4,3% em setembro para 4,0%.

Os investidores também tomaram conhecimento dos dados muito importantes sobre as pressões inflacionistas na China, onde a leitura de novembro foi de +0,2% y/y (esperava-se +0,5%), enquanto o PPI foi de -2,5% y/y (esperava-se -2,8%).

O primeiro-ministro e Han Dong-hoon, líder do Partido do Poder Popular, do partido conservador de Yoon, disseram que iriam cooperar em questões operacionais relacionadas com a “gestão nacional”. No entanto, não especificaram o que isso significaria na prática, nem deram um calendário para a saída de Yoon.

O Primeiro-Ministro Han Duck-soo anunciou no domingo que o Presidente se vai retirar da gestão dos assuntos de Estado, incluindo a diplomacia, mas permanecerá no seu cargo.

O próprio won coreano enfraqueceu face ao dólar em quase 0,8 cêntimos, perdendo o máximo numa base intradiária desde agosto de 2022.

O índice está atualmente a perder quase 2,7% e está a ser negociado nos níveis mais baixos observados desde abril de 2020, após o fracasso do impeachment do Presidente Yoon.

