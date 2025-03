Destaques da manhã (10.03.2025)

Os índices de Wall Street terminaram a sessão de sexta-feira em alta, apesar das caídas significativas registadas na abertura. O Nasdaq recuperou 0,7%, o S&P 500 subiu 0,55%, o DJIA subiu 0,52% e o Russell 2000 fechou com uma subida de 0,43%.

O sentimento negativo dissipou-se após um discurso do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que salientou a força da economia dos EUA, um mercado de trabalho equilibrado e uma política monetária posicionada para responder a quaisquer riscos emergentes.

A deflação regressou à China após um ano, mais forte do que o esperado. Em fevereiro, o índice IPC caiu 0,7% em relação ao ano anterior (previsão: -0,4%, valor anterior: +0,5%), enquanto os preços no produtor diminuíram 2,2% (previsão: -2,1%, valor anterior: -2,3%).

O HSCEI caiu 2,6%, enquanto o Shanghai SE Composite está a ser negociado 0,5% mais baixo. Entretanto, verificam-se subidas moderadas no Japão (Nikkei: +0,35%) e na Coreia do Sul (Kospi: +0,25%).

O setor médico e as empresas relacionadas com o imobiliário estão a resistir à liquidação na China. As ações do setor médico estão a beneficiar das notícias de que a Huawei criou uma divisão dedicada aos diagnósticos baseados em IA.

A China anunciou tarifas sobre produtos agrícolas e alimentares canadianos no valor de mais de 2,6 mil milhões de dólares em retaliação pelas taxas canadianas sobre veículos elétricos, aço e alumínio chineses.

Isabel Schnabel, do Conselho do BCE, avisou que a inflação na zona euro deverá manter-se acima do objetivo nos próximos meses. O risco acrescido de uma inflação rígida poderá motivar a decisão de interromper o ciclo de redução das taxas de juro na Europa em abril.

No mercado cambial, são observadas subidas moderadas entre as moedas do G10 face ao dólar, liderados pelo iene japonês (USDJPY: -0,3%), apoiados por uma subida recorde do salário mínimo japonês em janeiro (+3,1% em termos homólogos) e um aumento das taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos para o nível mais elevado desde 2008 (1,565%). Ganhos semelhantes são observados nas moedas antípodas (AUDUSD e NZDUSD: +0,25%), enquanto o EURUSD acrescenta modestos +0,06%.

Os preços do petróleo Brent e WTI estão a corrigir-se após a recuperação de sexta-feira, impulsionada pelas ameaças de Trump de aplicar sanções à Rússia. Os futuros do Brent caíram 0,5%, enquanto o WTI perdeu 0,55%.

O ouro subiu 0,1% para 2.910 dólares por onça, enquanto a prata subiu para 32,45 dólares por onça (+0,25%).

Um sentimento relativamente positivo nas criptomoedas contorna a Bitcoin, que continua a cair, tendo descido para 82 255 dólares (-1%). Entretanto, o Ethereum (+2,6%), o Polygon (+4,75%), a Dogecoin (+3,25%) e o Ripple (+2,1%) estão a subir.

Nos dados macroeconómicos, os principais lançamentos de hoje incluem os números da produção industrial dos países da UE (Alemanha, Suécia e Eslováquia), o índice Sentix e várias leituras de inflação (Noruega).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.