Destaques da manhã - (11.11.2024)

Os futuros em Wall Street estão a ganhar durante a manhã; o Russell 2000 (US2000) destaca-se com uma subida de quase 0,8%. Os E.U.A. celebram hoje o Dia dos Veteranos, mas os mercados acionistas permanecerão abertos durante o dia, em horário normal.

Os índices europeus estão a negociar em alta, com quase todos a ganharem entre 0,5 e 0,6%. O Daily Mail noticiou durante o fim de semana a planeada aquisição da empresa de moda britânica Burberry pela Moncler, mas as ações de ambas as empresas estão a ser negociadas com pouca volatilidade na sequência dos relatórios

As ações chinesas caíram, com o UBS da Suíça a baixar a sua previsão para o PIB da China este ano para 4% (abaixo do objetivo do partido de 5%) e a transmitir que espera uma leitura muito mais fraca em 2025, na sequência da vitória de Donald Trump. Os dados relativos à inflação dos preços no produtor (PPI) publicados no sábado revelaram uma descida maior do que a prevista. A inflação PPI em outubro caiu -2,9% na China, contra -2,5% previstos e -2,8% anteriormente. A inflação do CPI, por outro lado, subiu 0,3% y/y, 0,4% y/y era o crescimento esperado, após 0,4% em setembro

O Hang Seng caiu quase -1,8%, com as ações da Tencent Holdings a perderem muito. Em contrapartida, as ações de referência do CSI do continente recuperaram as perdas e subiram 0,6%. Pequim anunciou um pacote de estímulo de 10 biliões de yuans (1,4 biliões de dólares) para reduzir os riscos de endividamento dos governos regionais, mas absteve-se de lançar medidas de apoio direto à procura dos consumidores

A bolsa do Japão subiu ligeiramente; os índices Topix e Nikkei registaram pouca volatilidade. O KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 1%, enquanto o Sensex da Índia se consolidou e está a perder quase 8% em relação aos seus máximos. O Índice do Observador Económico do Japão da economia japonesa subiu ligeiramente para 47,5 contra 47,2 contra 49 anteriormente

O petróleo (OIL) perde ligeiramente, pressionado por um sentimento mais fraco na China, enquanto o gás natural (NATGAS) ganha mais de 6% hoje. Entre as mercadorias agrícolas, os contratos de trigo (WHEAT) estão a perder mais fortemente (mais de -1,5%).

A inflação do CPI da Noruega ficou ligeiramente acima do esperado em 2,6% y/y vs. 2,4% previsto e 3% anteriormente. No mês a mês, subiu 0,6%, 0,5% era esperado após 0,3% anteriormente. USDNOK ganha quase 0,5%

Os sentimentos do mercado de criptomoedas são ótimos, com a Bitcoin a ser negociada em novos máximos históricos de US $ 81,5 mil. Os dados da semana passada indicaram entradas recorde em ETFs. O mercado vê a vitória de Trump e a possibilidade de os republicanos no Congresso governarem como uma oportunidade de alterar os regulamentos para beneficiar a indústria

Neel Kashkari, da Fed, indicou que um aumento único dos direitos aduaneiros sobre os bens aumentaria provavelmente os seus preços, mas o impacto na inflação é difícil de estimar, uma vez que a reação de outros países ou consumidores é desconhecida.

