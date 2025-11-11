Destaques da manhã (11.11.2025)

O dólar americano está a valorizar esta manhã, enquanto os índices de ações americanos estão a ser negociados de forma lateral, após a recuperação de ontem. As ações da Nvidia subiram mais de 5% - o seu melhor desempenho desde abril. Os mercados estão cada vez mais confiantes de que a paralisação recorde do governo dos EUA está perto do fim. Os senadores democratas quebraram as linhas partidárias para chegar a um acordo com os republicanos, e o Senado aprovou a legislação para acabar com o impasse por uma votação de 60 a 40. O projeto de lei requer agora a aprovação da Câmara dos Representantes e a assinatura do Presidente Donald Trump.

Os dados macro mais importantes de hoje são o sentimento económico e as condições actuais do ZEW alemão (10 AM GMT) e os dados do NFIB dos EUA (11 AM GMT), que mostrarão mais detalhes sobre a situação das pequenas empresas americanas, que empregam quase metade dos trabalhadores dos EUA. O mercado polaco permanece fechado hoje devido ao Dia da Independência, e os mercados canadianos estão fechados para o Dia da Memória.

O mercado polaco permanece fechado hoje devido ao Dia da Independência, e os mercados canadianos estão fechados para o Dia da Memória. Os índices bolsistas europeus estão a negociar em ligeira baixa, depois de uma sessão mais fraca na Ásia, onde tanto o Nikkei do Japão como o Hang Seng de Hong Kong desceram. O Índice de Vigilantes da Economia do Japão subiu para 49,5, acima das expectativas de 47,1 e dos anteriores 47,5. Os metais preciosos estão ganhando em parte devido à perspetiva de uma reabertura do governo, com o ouro sendo negociado em torno de US $ 4.130 por onça, perto da maior alta de três semanas. As commodities energéticas estão ligeiramente mais baixas, com o petróleo e o gás natural sob pressão hoje.

A receita da Vodafone no primeiro semestre foi de 19,61 mil milhões de euros, ligeiramente abaixo das expectativas de 19,62 mil milhões de euros, enquanto a dívida líquida caiu para 25,94 mil milhões de euros (estimativa: 27,19 mil milhões de euros). O EBITDA ajustado atingiu 5,73 mil milhões de euros (estimativa: 5,65 mil milhões de euros). No segundo trimestre, a receita de serviços totalizou 8,47 bilhões de euros (estimativa: 8,26 bilhões de euros), e o crescimento orgânico da receita de serviços no Reino Unido foi de +1,2% (estimativa: +1,58%). A empresa espera que o seu fluxo de caixa livre ajustado (FCF) para o ano inteiro se situe no limite superior do intervalo de 2,4-2,6 mil milhões de euros e o EBITDA ajustado no limite superior de 11,3-11,6 mil milhões de euros.

No mercado das criptomoedas, a Bitcoin mantém-se acima dos 105 000 dólares e a Ethereum negoceia perto dos 3 550 dólares, embora a maioria das criptomoedas tenha caído entre 2% e 5%; por exemplo, a Cardano está a recuar mais de 3%.

Trump alertou que, se o Supremo Tribunal derrubasse as tarifas comerciais, tal medida poderia custar aos EUA mais de US $ 3 biliões e prejudicar a segurança nacional. O Departamento de Comércio dos EUA disse que um grande grupo de empresas americanas se beneficiaria com o alívio das sanções e reduções de tarifas entre Washington e Pequim. De acordo com o The Information, a Apple terá decidido adiar o lançamento do modelo Thin do iPhone - uma versão ligeiramente mais pequena com uma câmara e uma bateria mais fracas. Entretanto, os ministros chinês e canadiano mantiveram conversações e concordaram que ambas as economias devem reforçar a cooperação.

