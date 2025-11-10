Principais conclusões O franco está a valorizar em relação ao dólar, devido às expectativas de uma redução nas tarifas recíprocas, que atingiram um nível recorde de 39%.

Relatos da media sugerem que a nova taxa poderá ser igual à aplicada à UE, ou seja, 15%.

O par USDCHF caiu 0,2% após relatos de que a Suíça está perto de fechar um acordo comercial com os EUA que reduziria a tarifa recorde de 39% sobre as exportações suíças para 15%, a mesma taxa aplicada à União Europeia. A Bloomberg informou que o acordo pode ser finalizado nas próximas duas semanas, embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente as negociações. A tarifa imposta à Suíça em agosto foi a mais alta aplicada a qualquer nação desenvolvida. Washington justificou a sua postura comercial agressiva citando um défice comercial superior a 40 mil milhões de mil milhões com a Suíça, impulsionado principalmente pelas exportações de produtos químicos, farmacêuticos, máquinas e ouro. Um acordo bem-sucedido ajudaria a amenizar o declínio da competitividade dos produtos suíços nos EUA, que foram ainda mais pressionados pela forte valorização do franco suíço em resposta à maior incerteza em 2025 — alta de quase 12% no acumulado do ano em relação ao dólar americano. Por outro lado, o CHF continua sob pressão devido à inflação do IPC muito baixa (mais recentemente 0,1% em relação ao ano anterior, contra o consenso de 0,3%), forçando o Banco Nacional Suíço a manter taxas de juro próximas de zero. Tecnicamente, o USDCHF rompeu abaixo das médias móveis exponenciais de 30 e 10 períodos no intervalo de tempo H1, sinalizando pressão de baixa no curto prazo. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.