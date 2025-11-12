Destaques da manhã (12.11.2025)

Principais conclusões Os futuros do índice dos EUA estão a recuperar após uma sessão mista, impulsionada pela fraqueza das acções da Nvidia. Os preços do petróleo estão a cair com a Índia a reduzir as encomendas de petróleo bruto russo. A fraqueza do JPY está a alimentar preocupações sobre uma potencial intervenção cambial.



Wall Street teve ontem uma sessão mista, com a queda de 3% das ações da Nvidia a desviar o capital para empresas mais tradicionais. O Dow Jones valorizou quase 1,2%, atingindo um novo máximo histórico, enquanto o Nasdaq fechou em baixa (-0,3%).

Atualmente, os futuros dos principais índices estão a ser negociados em alta, apoiados pelas expectativas em torno da votação na Câmara dos Representantes do projeto de lei que poderá pôr fim ao encerramento recorde do governo (US100: +0,3%, US500: +0,2%, EU50: +0,1%).

Os últimos dados semanais da ADP revelaram um declínio médio de 11.250 postos de trabalho por semana nas últimas quatro semanas, apesar de uma leitura positiva há duas semanas (+14.250).

Na região da Ásia-Pacífico, o sentimento permanece misto. Os índices HK.cash e o CNH.cash estão a subir cerca de 0,35-0,4%, apoiados por uma recuperação das acções tecnológicas e pelo otimismo nos sectores cíclicos. O JP225, no entanto, está a ser negociado em baixa, influenciado por uma venda de acções da SoftBank, depois de esta ter vendido a sua participação na Nvidia.

Os futuros de petróleo Brent e WTI estão a recuar cerca de 0,3%, depois de a maioria das refinarias indianas ter suspendido as compras de petróleo russo para dezembro, na sequência das sanções dos EUA contra a Rosneft e a Lukoil. Apenas a IOC e a Nayara Energy, detida em parte pela Rosneft, fizeram encomendas. A IOC comprou 3,5 milhões de barris a fornecedores não sancionados e planeia substituir os fornecimentos russos por importações do Médio Oriente e dos EUA.

De acordo com A. Hauser, do RBA, o banco central ainda está a debater até que ponto a política monetária deve continuar a ser restritiva, tendo em conta a recente recuperação da inflação na Austrália. No entanto, Hauser suavizou o tom hawkish, observando que “não há nível de desemprego que deixaria o RBA satisfeito”.

No mercado cambial, o índice do dólar está estável após o declínio de 0,2% de ontem; o iene japonês continua a enfraquecer contra, com o USDJPY a aproximar-se do nível psicológico de 155, levantando preocupações sobre uma potencial intervenção cambial. O AUD continua a ser a moeda mais forte do G10, apoiado por um RBA hawkish e pelo aumento do apetite pelo risco (AUDUSD: +0,17%). O EURUSD está ligeiramente mais baixo após o aumento de 0,25% de ontem, atualmente em 1,158.

O ouro está a recuar, depois dos ganhos registados ontem, caindo 0.25% para $ 4,116 por onça, enquanto a prata subiu mais 0.5% para $ 51.53 por onça.

No mercado cripto, a Bitcoin est´a subir 0.47% para $ 103,570, e o Ethereum valoriza 0.5% para $ 3,452.

