Destaques da manhã (12.12.2025)

Wall Street está a negociar perto de máximos históricos, mas com uma nota de cautela em relação ao sector tecnológico, onde as acções da Broadcom (AVGO.US) caíram quase 5% ontem, apesar de um relatório de lucros muito sólido . Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados praticamente inalterados na sexta-feira, enquanto os futuros do Nasdaq 100 estão a cair 0,5%.

. Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados praticamente inalterados na sexta-feira, enquanto os futuros do Nasdaq 100 estão a cair 0,5%. O CEO Hock Tan disse em um comunicado que a Broadcom espera que as vendas de chips de IA neste trimestre dobrem em relação ao ano anterior, para US $ 8.2 bilhões (chips de IA personalizados e semicondutores para redes de IA). O lucro líquido subiu 97% para 8,51 mil milhões de dólares, ou 1,74 dólares por ação, de 4,32 mil milhões de dólares, ou 90 cêntimos por ação, no mesmo período do ano anterior.

Na sessão a dinheiro de ontem, o S&P 500 subiu 0,2% e estabeleceu um novo máximo histórico, embora parte do mercado tenha começado a reduzir a exposição a acções relacionadas com a IA após os resultados da Oracle. Após a sessão, a Broadcom divulgou os seus resultados e, embora o relatório em si tenha batido recordes, a empresa ficou desapontada com as suas perspectivas de vendas para o segmento de IA.

Com um calendário macroeconómico relativamente leve hoje, a atenção do mercado centrar-se-á nos discursos dos membros da Reserva Federal (Paulson, Hammack, Goolsbee), bem como nos dados secundários da Europa, incluindo as leituras do IPC da Alemanha e da França e os dados do PIB do Reino Unido.

Com um calendário macroeconómico relativamente leve hoje, a atenção do mercado centrar-se-á nos discursos dos membros da Reserva Federal (Paulson, Hammack, Goolsbee), bem como nos dados secundários da Europa, incluindo as leituras do IPC da Alemanha e da França e os dados do PIB do Reino Unido. O Bitcoin permanece numa faixa estreita em torno de USD 92.500, sinalizando uma luta contínua entre a procura e a oferta numa zona chave. Apesar dos máximos recordes nas acções dos EUA, o Bitcoin não conseguiu ultrapassar de forma sustentável a área dos 94.000 dólares. Nos mercados de matérias-primas: O cobre está estável depois de ter batido um recorde recente. A maioria dos metais industriais está a subir, respondendo a uma narrativa mais dovish da Reserva Federal. O ouro está a corrigir-se após três dias de ganhos, embora o mercado continue a esperar mais flexibilização monetária. A prata permanece perto de níveis recordes. O petróleo recuperou de mínimos de quase dois meses. Os mercados acionistas mundiais continuam a mostrar um forte dinamismo. O índice MSCI All Country World subiu mais 0,1%, depois de ter fechado ontem num nível recorde. O índice de referência está a caminho de um ganho de cerca de 21% em 2025, o que seria o seu melhor resultado em seis anos. O seu homólogo asiático está a negociar menos de 2% abaixo do seu máximo histórico. Um quadro contrastante surgiu na China, onde os principais índices desceram. O governo anunciou mais apoio à economia, mas sem estímulos fiscais adicionais em 2025, o que arrefeceu o sentimento dos investidores e desencadeou a realização de lucros. O desempenho mais forte foi registado no Japão, onde o índice Topix se aproximou de um máximo histórico. Os ganhos foram impulsionados pelo sector financeiro, apoiado pela especulação de que o Banco do Japão poderia aumentar as taxas de juro já na próxima semana - algo que o mercado tem vindo a esperar há meses. A Broadcom superou as expectativas de receita (US $ 18.02 bilhões contra os US $ 17.49 bilhões previstos) e lucro por ação (US $ 1.95 contra os US $ 1.87 projetados), e emitiu orientação para o atual primeiro trimestre fiscal em US $ 19.1 bilhões em vendas, em comparação com os US $ 18.3 bilhões esperados pelos analistas da LSEG. Os mercados acionistas asiáticos estão a aumentar os seus ganhos, apoiados por máximos históricos em Wall Street e nos mercados acionistas mundiais. O sentimento dos investidores está a ser reforçado pelas expectativas de cortes nas taxas pela Reserva Federal este ano, bem como por uma avaliação positiva da condição da economia dos E.U.A.. O índice MSCI Ásia-Pacífico ganhou 0,9%, caminhando para o seu fecho mais elevado desde meados de novembro. Fonte: xStation5

