FTSE 100 atinge máximos históricos impulsionado por mineração, defesa e banca O índice FTSE100 do Reino Unido atingiu ontem um máximo histórico, impulsionado pelos setores de mineração e metais e aeroespacial e defesa. As ações de Londres estão ligeiramente em baixa hoje, com o FTSE 100 a dever recuperar uma pequena parte da sua forte valorização desde o início do ano, após atingir novos recordes na terça-feira, 30 de dezembro. A recuperação em 2025 tem sido significativa. O FTSE 100 subiu cerca de 22% no acumulado do ano, após um ganho mais modesto de aproximadamente 5% em 2024. As mineradoras de metais preciosos têm sido as grandes vencedoras, lideradas pela Fresnillo, que registou um aumento de aproximadamente cinco vezes este ano, impulsionado pela alta dos preços das commodities. A Fresnillo também atingiu um recorde na terça-feira, ressaltando o quão dominante tem sido o tema dos metais.



As ações do setor aeroespacial e de defesa tiveram um ano forte, com a Babcock e a Rolls-Royce a duplicarem aproximadamente e a BAE Systems a subir cerca de 50%. O setor continua a ser apoiado por tendências geopolíticas mais amplas e pelo aumento das despesas com defesa.



Os bancos britânicos também contribuíram significativamente para o desempenho: o Lloyds e o Barclays valorizaram quase 80%, enquanto o Standard Chartered e o HSBC valorizaram 85% e 50%, respetivamente.

O FTSE100 irá superar o desempenho das ações de média e pequena capitalização do Reino Unido?

2026 parece cada vez mais ser mais um ano em que o FTSE 100 supera o FTSE 250. O índice de grande capitalização tem o vento a seu favor, enquanto as empresas de média capitalização focadas no Reino Unido enfrentam um cenário doméstico mais difícil.



A diferença de desempenho já é significativa. Nos últimos cinco anos, o FTSE 100 subiu cerca de 50%, aproximadamente cinco vezes mais do que o FTSE 250.





A narrativa da «reabertura do Reino Unido» que ajudou o FTSE 250 em 2021 desapareceu. Naquela altura, o índice impulsionado pelo mercado interno beneficiou do impulso pós-confinamento, mas, à medida que nos aproximamos de 2026, não há nenhum catalisador semelhante que inspire otimismo.



Ambos os índices apresentam expectativas de crescimento de lucros semelhantes (~9%), mas o perfil de risco não é igual. O FTSE 250 parece mais exposto a revisões em baixa dos lucros, dados os sinais de fraqueza da economia britânica.



Os dados sobre o consumo no Reino Unido são um sinal de alerta. Os dados do Barclays sugerem que as famílias britânicas estão a entrar em 2026 numa posição mais fraca, o que não é um bom presságio para o FTSE 250, mais orientado para o mercado interno.



A estrutura do FTSE 100 é simplesmente mais atraente neste momento; é mais internacional e defensiva (com setores como o da saúde), o que tende a resistir melhor quando o dinamismo económico abranda.



Mesmo para a exposição de média capitalização, o FTSE 250 não se compara bem com a Europa, pois o índice fica atrás dos seus pares europeus em termos de crescimento esperado dos lucros no próximo ano.



A Bloomberg Intelligence espera que o dinamismo dos lucros do FTSE 100 se mantenha mais forte do que o do Stoxx 600, o que reforça o argumento a favor da exposição a grandes capitalizações do Reino Unido em comparação com a Europa em geral.



A exposição à mineração é uma grande vantagem para o FTSE 100, e se os metais continuarem em alta, as empresas do FTSE 100 podem se beneficiar de forma desproporcional. A Fresnillo já subiu cerca de 450% no acumulado do ano, destacando o quão poderoso esse tema pode ser.



O aumento dos gastos globais com defesa continua a favorecer empresas como a BAE Systems e a Rolls-Royce, adicionando suporte estrutural ao FTSE 100.



A margem limitada para cortes do BOE é um fator favorável para os bancos do FTSE 100. Essa configuração tende a favorecer a exposição pesada aos bancos, enquanto prejudica a ponderação mais pesada do FTSE 250 no setor imobiliário, sensível às taxas de juros. UK100 (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.