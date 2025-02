Destaques da manhã (13.01.2025)

O sentimento na sessão asiática foi muito positivo, com o Nikkei japonês e o Hang Seng chinês a subirem quase 1,5%, uma vez que Wall Street interrompeu grande parte das descidas de ontem, impulsionada pela leitura mais elevada da inflação do IPC dos EUA desde agosto de 2023 (para janeiro). O Nasdaq 100 inverteu uma descida diária de mais de 1% pela primeira vez desde novembro de 2024 e subiu 0,12%; o S&P 500 e o DJIA encerraram a sessão com uma ligeira descida

As ações da Cisco Systems ganharam mais de 6%, na sequência dos seus resultados trimestrais; a empresa superou as previsões de lucros e forneceu uma orientação de receitas superior à esperada, ao mesmo tempo que revelou um programa de recompra de ações no valor de 15 mil milhões de dólares. As ações da empresa estão a ser negociadas no seu nível mais elevado desde dezembro de 2021. Hoje, os principais dados para os mercados serão publicados às 14h30 e serão a inflação dos preços da manufatura (PPI) e os pedidos de desemprego dos EUA.

O eurodólar está a ganhar devido à perspetiva de um cessar-fogo de paz na Ucrânia e, o mais importante, na onda de preocupações decrescentes sobre a política comercial agressiva dos EUA. Trump comunicou que assinará hoje uma ordem executiva sobre tarifas recíprocas com certos países. Após a nota de ontem do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, que citou um contacto na conferência transatlântica, os investidores ficaram convencidos de que um acordo e nenhuma escalada da guerra comercial ainda é possível entre a Europa e os EUA

As quedas do índice do dólar USDIDX, que hoje perde mais de 0,4%, estão a estimular o ouro, que ganha mais 0,3%, voltando a subir acima dos 2915 dólares por onça. A prata também está a ganhar, com o paládio e a platina a subirem quase 1%

Os preços do gás sobem mais de 3,5% para US $ 3,6 por MMBtu. O petróleo continua as quedas de ontem devido aos inventários americanos mais altos do que o previsto, de acordo com a EIA e a perspetiva de paz na Ucrânia; Donald Trump transmitiu que tanto Putin quanto Zelenskiy querem a paz; ele indicou que é improvável que a Ucrânia se junte à NATO e recupere todos os territórios perdidos. O encontro de Trump com Putin terá lugar na Arábia Saudita

Goolsbee, da Fed, considerou os dados de ontem preocupantes, mas sublinhou que se trata apenas de uma leitura. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que, se as leituras subsequentes forem semelhantes, será uma evidência de que o trabalho do lado do Fed ainda não está concluído.

O humor do mercado de criptomoedas é misto; a Bitcoin, no entanto, conseguiu compensar boa parte das quedas de ontem e está a ser negociada perto de US $ 97.000. O preço do token TRUMP está a subir até 16%

