Destaques da manhã (13.05.2025)

Os mercados asiáticos subiram com a redução das tarifas entre os EUA e a China, com o Nikkei 225 e o TOPIX do Japão a liderar as subidas, subindo 1,7% e 1,2%, respetivamente. O Straits Times de Cingapura adicionou 0,7%, o ASX 200 da Austrália subiu 0,7% para o seu nível mais alto desde o final de fevereiro e o KOSPI da Coreia do Sul ganhou 0,4%. Os mercados seguiram o excelente desempenho de Wall Street durante a noite, com o S&P 500 a subir 3,3% na segunda-feira.

EUA e China reduzem tarifas comerciais em grande avanço, com Washington a concordar em reduzir as tarifas sobre Pequim de 145% para 30%, enquanto a China reduziu as suas tarifas de 125% para 10%, ambas por um período de 90 dias. A China também concordou em reverter medidas não tarifárias, como controles de exportação de terras raras. O anúncio foi feito por meio de uma declaração conjunta após negociações de alto nível em Genebra no fim de semana.

Mercados chineses ficam para trás na recuperação regional , com os índices CSI 300 de Xangai e Shenzhen e o Shanghai Composite subindo apenas cerca de 0,2% cada, apesar do avanço nas negociações comerciais, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,7% em relação à alta de um mês. Analistas citaram a realização de lucros após os ganhos recentes e especulações de que a redução das tensões comerciais pode diminuir a urgência de Pequim em implementar medidas adicionais de estímulo.

Cessar-fogo entre Índia e Paquistão é mantido apesar das tensões , com os mercados indianos a darem uma pausa após a recuperação de 4% na segunda-feira. O Nifty 50 caiu 0,5%, enquanto o BSE Sensex 30 perdeu 1,1% no início das negociações de terça-feira. O primeiro-ministro indiano Modi advertiu o Paquistão que a Índia atacaria novamente "esconderijos terroristas" transfronteiriços se fosse atacada, rejeitando a "chantagem nuclear" de Islamabad, embora o cessar-fogo mediado pelos EUA parecesse estar a ser mantido.

China sinaliza abertura para novas negociações comerciais com comentários no People's Daily, jornal oficial do Partido Comunista, saudando a redução das tarifas e expressando disposição para continuar as negociações. O comentário observou que "o caminho à frente pode não ser fácil, mas a China está pronta para trabalhar com os EUA", ao mesmo tempo em que afirmou que Washington precisa corrigir "completamente" as suas práticas de aumentos tarifários unilaterais.

Os futuros das ações dos EUA recuam após a recuperação de segunda-feira, com os futuros do S&P 500 a cair 0,4%, os futuros do Nasdaq 100 recua 0,5% e os futuros do Dow Jones caiem 0,3%. A retração ocorre enquanto os mercados aguardam dados importantes sobre a inflação ao consumidor nos EUA, que serão divulgados ainda nesta terça-feira, com o IPC previsto para permanecer estável em meio a preocupações de que mesmo a redução das tarifas possa manter a inflação elevada.

Ouro estabiliza após liquidação de ativos seguros , com o ouro à vista estável a US$ 3.259 a onça, após a forte queda de segunda-feira. O metal precioso encontrou suporte, com os mercados permanecendo cautelosos antes dos dados sobre a inflação nos EUA, embora a força do dólar tenha limitado qualquer recuperação significativa. Outros metais preciosos recuperaram, com os futuros da prata a subir 1,7%, para US$ 33,02/onça, enquanto os metais industriais permaneceram otimistas com a melhora nas perspectivas económicas.

Os preços do petróleo recuam das máximas de duas semanas , com o Brent a cair 0,3%, para US$ 64,74 por barril, e o WTI a recuar 0,3%, para US$ 61,77. Os mercados continuam preocupados com o aumento da oferta, com a OPEP a aumentar a produção mais do que o esperado desde abril. Os analistas do ING observaram que «embora o descongelamento das tensões comerciais entre a China e os EUA seja útil, ainda há muita incerteza sobre o que acontecerá em 90 dias».

Moedas asiáticas fortalecem com recuo do dólar , com o par USD/JPY do iene japonês a cair 0,4%, os pares offshore e onshore do yuan chinês a cair 0,2% e o USD/SGD do dólar de Cingapura a descer 0,2%. O índice do dólar caiu 0,2% no comércio asiático, após fortes ganhos na sessão anterior, proporcionando alívio às moedas regionais.

Banco do Japão mantém postura de aumento das taxas, com o vice-governador Shinichi Uchida a afirmar que os salários e os preços devem continuar a subir, apesar da incerteza sobre a política tarifária dos EUA. Embora reconhecendo que as tarifas dos EUA provavelmente prejudicarão o crescimento económico do Japão, Uchida sinalizou que o Banco do Japão está pronto para aumentar as taxas de juro se a economia melhorar após um período de estagnação, conforme projetado pelo conselho.

