Destaques da manhã (14.05.2025)

Os mercados da região Ásia-Pacífico estão a registar uma sessão mista. Japão, Singapura e Austrália apresentam perdas, enquanto os índices chineses estão a ganhar com a melhoria das relações entre os EUA e a China. Os ganhos variam entre 1,10% e 1,50%.

O presidente Trump afirmou que as relações com a China são «excelentes» e expressou disponibilidade para trabalhar com Xi Jinping num novo acordo. Acrescentou que os EUA estão a tentar recuperar o acesso ao mercado chinês. Estes comentários surgiram num contexto de incerteza comercial. Não foram anunciados progressos concretos nem novos acordos.

Trump reiterou também o seu apoio ao Irão, mas salientou que não permitirá que este país se torne uma potência nuclear. A declaração, feita numa entrevista à Fox, está em linha com a sua posição anterior de linha dura. Não foram sinalizadas alterações políticas.

O conselheiro económico de Trump, Kevin Hassett, afirmou que mais de 25 acordos comerciais estão atualmente em desenvolvimento.

Tal como em 2016, Trump está alegadamente a considerar os retornos do mercado de ações como um barómetro em tempo real do sucesso político. Com o S&P 500 a regressar a território positivo em 2025, os receios de recessão parecem estar a diminuir.

O Índice de Preços ao Produtor do Japão para abril ficou em +0,2% m/m e +4,0% a/a, em linha com as previsões. Um iene mais forte ajudou a conter a inflação impulsionada pelas importações, embora os preços dos alimentos e da energia continuem elevados.

O Banco Popular da China fixou o ponto médio do yuan em 7,1956 por dólar americano – o valor mais alto desde 3 de abril. A medida sinaliza que Pequim está a procurar apoiar a sua moeda para estabilizar o sentimento geral do mercado na região.

Os salários australianos aumentaram 0,9% no primeiro trimestre, ligeiramente acima do consenso de 0,8% e em linha com as projeções do RBA. É improvável que os dados alterem as expectativas de um corte nas taxas durante a reunião de 19 a 20 de maio, uma vez que o banco central continua focado nos riscos económicos mais amplos. A reação do AUD foi moderada.

De acordo com relatos, uma empresa ligada à China comprou US$ 300 milhões em tokens TRUMP Coin. A notícia coincidiu com as declarações de Trump, mas não teve impacto sobre os principais ativos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.