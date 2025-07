Cacau sobe 3.5%

O preço apagou a queda da sessão de ontem, apesar dos maus dados sobre a procura Os preços do cacau estão a recuperar após a forte queda de ontem, que levou os preços a atingirem o nível mais baixo em oito meses. A queda do dia anterior foi impulsionada principalmente por dados muito fracos sobre o processamento na Europa, seguidos por números igualmente ruins na Ásia e na América do Norte. O processamento na América do Norte caiu quase 3.000 toneladas, para 101.800 toneladas, representando uma queda de 2,8% em relação ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O processamento asiático registou uma queda significativa de 16,27% em relação ao ano anterior, para 176.600 toneladas, marcando o nível mais baixo de processamento desde 2017. Isto também representa uma diminuição substancial em relação às 213.000 toneladas do trimestre anterior. A atual recuperação dos preços é provavelmente uma reação técnica, uma vez que não surgiram novas informações. Embora a situação do abastecimento esteja a melhorar, continua a ser restrita. As recentes quedas nos preços foram atribuídas em grande parte à situação de procura desanimadora, agravada por aumentos excessivos dos preços. Dinâmica dos inventários e contexto histórico Embora os inventários atuais permaneçam significativamente abaixo da média de cinco anos e até mesmo do mínimo de cinco anos, o ritmo de recuperação dos inventários tem sido robusto nos últimos anos. Essa dinâmica de recuperação é comparável à de 2021, quando um vale local foi estabelecido no final de julho. A recuperação dos preços que se seguiu atingiu então 20% e durou até ao início de outubro. No entanto, vale a pena notar que os preços naquela altura estavam a ser negociados dentro do intervalo de 2200-2800 dólares por tonelada. Fonte: Bloomberg Finance LP

No ano passado, os preços também começaram a recuperar no final de julho. Além disso, as tendências sazonais de cinco anos e de longo prazo sugerem uma recuperação em meados de agosto. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Technical Outlook and Key Levels

A recuperação dos preços de hoje fez com que o cacau fosse negociado com alta de até 3,5%. No entanto, o fechamento da lacuna e a subsequente redução nos ganhos podem indicar que a recuperação de hoje foi apenas uma realização de lucros após as recentes quedas acentuadas. Os principais níveis de resistência para o cacau incluem a linha de tendência descendente e a zona de US$ 8.000 por tonelada. Um movimento sustentado acima desses níveis pode sinalizar uma reversão da tendência. No momento, porém, a tendência pode levar os preços para baixo, para a faixa de US$ 6.700 a US$ 7.000, onde os preços se recuperaram várias vezes em 2024. Vale ressaltar que ainda não observamos nenhuma reação positiva no posicionamento especulativo. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.