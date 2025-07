Destaques da manhã (14.07.2025)

Wall Street terminou a sexta-feira no vermelho (S&P 500 : -0,3%, Nasdaq : -0,2%, DJIA : -0,6%, Russell 2000 : -1,3%), e as últimas notícias sobre as tarifas estão a gerar novas quedas nos futuros, tanto para os índices americanos (US500 : -0,55%) como para os europeus (EU50 : -0,85%).

Na Ásia e no Pacífico, observa-se um otimismo cauteloso. Embora o índice MSCI Asia Pacific esteja ligeiramente em baixa (-0,1%), as principais bolsas regionais estão a registar ganhos. O HSCEI da China está a subir (+0,5%), o Kospi da Coreia do Sul (+0,8%), o Shanghai SE Composite (+0,4%) e o Nikkei 225 do Japão (+0,05%) também estão a subir. Em contrapartida, o Nifty 50 da Índia regista uma queda (-0,3%).

esteja ligeiramente em baixa (-0,1%), as principais bolsas regionais estão a registar ganhos. O da China está a subir (+0,5%), o da Coreia do Sul (+0,8%), o (+0,4%) e o do Japão (+0,05%) também estão a subir. Em contrapartida, o da Índia regista uma queda (-0,3%). Os maiores ganhos registam-se entre as empresas envolvidas na produção e transformação de prata, aproveitando a onda de subida dos preços das matérias-primas. O otimismo também é visível entre as empresas chinesas de robótica, depois de se saber que a Initree e a AgiBot ganharam um contrato de 124 milhões de yuan para fornecer robôs humanóides.

A produção industrial do Japão caiu 0,1% em maio, em comparação com o mês anterior (abril: +0,5% m/m) e prolongou as descidas homólogas (-2,4%, anteriormente: -1,8%).

O Banco do Japão deverá aumentar a sua previsão de inflação para o ano fiscal em curso (atualmente em 2,2%), principalmente devido à forte pressão dos preços dos alimentos, de acordo com os meios de comunicação social de hoje.

No mercado cambial: a nova semana começa com uma recuperação do dólar americano (USDIDX : +0,13), que se está a fortalecer face a todas as moedas do G10. As maiores correções são observadas no dólar da Nova Zelândia (NZDUSD : -0,37%) e nas moedas escandinavas (USDSEK , USDNOK : +0,35%). O iene japonês (USDJPY : +0,03%) e o dólar canadiano (USDCAD : +0,07%) mostram uma relativa resistência. EURUSD está em baixa de 0,2% para 1,167.

O petróleo bruto Brent e WTI subiram 0.2% e 0.16%, respetivamente, enquanto os futuros do gás natural TTF caíram 0.1%.

A euforia das criptomoedas continua: Bitcoin subiu 2,6% para $ 122.230, Ethereum adiciona 1,6% para $ 3.040, e ganhos também são vistos em futuros de Ripple (+ 5,75%) e Dogecoin (+ 5,5%).

