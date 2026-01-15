Destaques da manhã (15.01.2026)

Os futuros dos índices acionistas dos EUA estão a recuperar após dois dias de vendas, apoiados pelos últimos resultados da TSMC, que devem servir como um teste decisivo para gigantes da indústria de IA, como a Nvidia e a AMD.

Os futuros do Nasdaq lideram os ganhos (US100: +0,3%), seguidos pelo Russell 2000 (US2000: +0,25%), S&P 500 (US500: +0,15%) e Dow Jones (US30: +0,1%).

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, teria expressado preocupação com a volatilidade do USD/JPY durante uma reunião com seu homólogo japonês, pedindo uma política monetária e comunicação consistentes.

O sentimento na região Ásia-Pacífico é misto. O Nikkei 225 do Japão recuou ligeiramente em relação ao máximo histórico de ontem (-0,9%), à medida que as esperanças de mais apoio fiscal do governo esfriaram e os rendimentos dos títulos se recuperaram.

A expectativa pelos resultados da TSMC está a gerar cautela nas ações de tecnologia, pesando mais fortemente nos mercados chineses (CHN.cash: -0,2%). Enquanto isso, foram observados ganhos na Coreia do Sul (Kospi: +1,3%) e na Austrália (AU200.cash: +0,3%).

A TSMC registou um lucro recorde no quarto trimestre, com um aumento de 35% no lucro líquido, impulsionado pela forte procura por chips de IA e computação de alto desempenho, superando as estimativas consensuais. A receita ultrapassou NT$ 1 bilião pela primeira vez, enquanto os chips avançados abaixo de 7 nm representaram 77% das vendas. O crescimento está sendo impulsionado principalmente por clientes como Nvidia e AMD e pela expansão da IA. A empresa está a aumentar a capacidade de 2 nm, apoiando as suas perspetivas até 2026, embora a menor procura de smartphones possa limitar o crescimento.

A China está a trabalhar em regras para limitar o número de chips avançados de IA que as empresas locais podem comprar de fornecedores estrangeiros, como a Nvidia, informou a Reuters. Espera-se que as medidas assumam a forma de limites de encomendas, em vez de uma proibição total, após a aprovação dos EUA para as exportações de chips H200 e o aumento das tensões políticas.

O índice do dólar americano está a recuperar após a retração de ontem (USDIDX: +0,1%), principalmente devido à fraqueza do franco suíço (USDCHF: +0,15%) e do iene (USDJPY: +0,2%). O dólar australiano é o único que resiste ao movimento (AUDUSD está estável).

O EURUSD caiu 0,1%, para 1,1635. Os metais preciosos estão a recuar acentuadamente após sua recente recuperação impulsionada pela persistente incerteza política e pelos riscos crescentes de intervenção dos EUA no Irão. A prata é a que mais cai, recuando para menos de US$ 90 (-4%, para US$ 89,30), seguida pela platina (-3,2%, para US$ 2.326).

O ouro caiu 0,4%, para US$ 4.606.

O petróleo Brent e o WTI interromperam a tendência de cinco dias, caindo cerca de 1,5%.

As criptomoedas também estão em correção: a Bitcoin caiu 0,8%, para US$ 96.290, enquanto o Ethereum caiu 1,1%, para US$ 3.315.

