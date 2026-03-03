Wall Street está a registar fortes quedas esta terça-feira, com os índices norte-americanos a registarem perdas significativas, à medida que a cautela dos investidores aumenta com a escalada do conflito no Golfo Pérsico. O Dow Jones caiu 2,5%, o S&P 500 caiu 2,4% e o Nasdaq caiu 2,5%. Os mercados estão a aperceber-se cada vez mais de que este conflito pode durar mais do que alguns dias e é improvável que continue a ser um incidente de curta duração, aumentando significativamente a incerteza nos pregões. Os investidores estão a reagir às crescentes tensões militares resultantes das trocas de impressões entre as forças americanas e iranianas. Em particular, o mercado está a ter em conta os recentes ataques com drones a instalações diplomáticas americanas na região, incluindo um ataque à embaixada dos EUA em Riade, bem como uma série de ataques a infra-estruturas petrolíferas importantes na Arábia Saudita e noutros países do Golfo, que aumentam o risco de perturbações no fornecimento de energia. Para aumentar a incerteza, o Presidente Donald Trump sugeriu que as operações poderiam durar quatro a cinco semanas, alterando claramente as expectativas anteriores do mercado quanto a uma resolução rápida. Esta combinação de acontecimentos realçou o risco de uma escalada prolongada, aumentando a aversão dos investidores a activos de risco e introduzindo uma maior volatilidade nos mercados financeiros. É visível a rotação de capitais para sectores defensivos e para a energia, enquanto as empresas mais sensíveis aos custos da energia e à procura dos consumidores, como as companhias aéreas e o turismo, estão sob pressão. A subida dos preços do petróleo, juntamente com o aumento da procura de ouro e do dólar americano, indica um interesse crescente dos investidores em activos de refúgio, num contexto de incerteza crescente. Até que o conflito mostre sinais de estabilização e as ameaças às cadeias globais de fornecimento de petróleo diminuam, é provável que o sentimento dos investidores permaneça altamente sensível a quaisquer novos desenvolvimentos na região. O mercado está a avaliar cada vez mais um cenário de conflito prolongado, o que resulta numa elevada volatilidade e em decisões de investimento cautelosas. Fonte: xStation5 Os futuros do US500 (S&P 500) estão a cair em resposta à escalada do conflito no Golfo Pérsico, com o medo a dominar cada vez mais o mercado devido às crescentes tensões regionais. Os recentes ataques de drones a instalações diplomáticas dos EUA, juntamente com ataques a infra-estruturas petrolíferas importantes na Arábia Saudita e noutros estados do Golfo, intensificaram as preocupações sobre interrupções no fornecimento global de energia e potenciais aumentos do preço do petróleo. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: As ações da Nvidia (NVDA.US) estão a cair na sequência de quedas acentuadas nos mercados asiáticos, desencadeadas pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão. A Nvidia está a ter um desempenho inferior à maioria das ações dos “Sete Magníficos”, já que as autoridades dos EUA estão a considerar restrições ao número de aceleradores de IA que a gigante dos semicondutores pode exportar para empresas chinesas individuais. Consequentemente, todo o sector dos semicondutores e da tecnologia está sob pressão, com as ações deste segmento a caírem devido à incerteza geopolítica e às potenciais consequências do conflito no Médio Oriente.

