O conflito no Golfo Pérsico está a intensificar-se. Israel, juntamente com os Estados Unidos, continua a lançar ataques com mísseis contra o Irão no âmbito da Operação «Epic Fury». Em resposta, o Irão está a bombardear bases militares dos EUA no Médio Oriente e a ameaçar instalações petrolíferas nos países do Golfo.

O Presidente Donald Trump descreveu a operação como satisfatória e afirmou que as ações militares poderiam durar entre quatro e cinco semanas, acrescentando que os maiores ataques ainda estão por vir.

O Irão anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz. Formalmente, o estreito permanece aberto, e os Estados Unidos enfatizam que o Irão não tem capacidade real para bloqueá-lo. No entanto, os navios estão a evitar entrar em Ormuz, aumentando as tensões nos mercados petrolíferos e perturbando a logística do transporte de petróleo bruto.

Os efeitos do conflito no Golfo Pérsico se espalharam para Wall Street. Os principais índices dos EUA registraram perdas significativas. No momento da redação deste artigo, o S&P 500 estava em queda de 1,1%, o Nasdaq de 1,2% e o Dow Jones de cerca de 1%. No início da sessão, as perdas ultrapassaram 2%, embora parte da liquidação tenha sido posteriormente reduzida.

Os mercados europeus também foram afetados pela onda de aversão ao risco. Todos os principais índices fecharam em forte queda. O FTSE 100 do Reino Unido caiu mais de 2,7%, o CAC 40 da França caiu quase 3,5%, o DAX da Alemanha caiu 3,6% e o IBEX 35 da Espanha perdeu mais de 4,5%.

De acordo com os últimos relatórios, a Espanha recusou-se a permitir que os Estados Unidos usassem as suas bases militares para operações contra o Irão. Em resposta, o presidente dos EUA anunciou a suspensão das relações comerciais com a Espanha.

No mercado cambial, o dólar americano continua a fortalecer-se em relação a outras moedas importantes. Visto como um porto seguro, ele está atraindo capital em meio à crescente incerteza. Em tempos como estes, o sentimento de que “o dinheiro é rei” torna-se claramente visível, à medida que os mercados buscam segurança e liquidez no dólar.

De acordo com os dados mais recentes, a inflação anual na zona do euro acelerou para 1,9% em fevereiro, superando as expectativas do mercado de 1,7% . A inflação subjacente do IHPC também subiu para 2,4% em relação ao ano anterior (contra a previsão de 2,2%), destacando as pressões persistentes sobre os preços na economia. Numa base mensal, o IHPC aumentou 0,7% e o IHPC subjacente 0,8%, enquanto os mercados esperavam quedas.

Os metais preciosos estão sob forte pressão. No momento da redação deste artigo, o ouro caiu quase 4%, testando o nível de $5.100 por onça. A prata está caindo cerca de 7%, sendo negociada a cerca de $83 por onça. O paládio caiu 6,2%, para $1.650 por onça, enquanto a platina está perdendo mais de 8,5%, oscilando perto de $2.100 por onça.

O petróleo bruto, por outro lado, está a valorizar em resposta à escalada do conflito. Os contratos de petróleo Brent subiram cerca de 4% e estão a testar o nível de $80 por barril, enquanto o petróleo WTI subiu cerca de 4,5%, para $74 por barril. No pico da sessão de hoje, os ganhos ultrapassaram 5%.

Se o conflito se agravar e levar a interrupções tangíveis no abastecimento na região, os preços do petróleo poderão ultrapassar o nível psicológico de $100 por barril, intensificando ainda mais as pressões inflacionárias e aumentando os riscos para o crescimento económico global.

As criptomoedas também estão sob pressão. O Bitcoin caiu cerca de 1%, sendo negociado abaixo de $69.000. O Ethereum está a ter um desempenho ainda pior, caindo mais de 2,8% e ficando abaixo do nível de $2.000.

