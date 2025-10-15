Destaques da manhã (15.10.2025)

Principais conclusões Os futuros dos principais índices estão a recuperar em todo o mundo, na sequência dos comentários “dovish” do presidente da Fed.

O dólar americano está a enfraquecer pela segunda sessão consecutiva, com as perdas mais acentuadas em relação às moedas dos mercados emergentes.

Os preços no consumidor na China caíram mais acentuadamente do que o esperado, enquanto o IPC básico atingiu o seu nível mais elevado desde fevereiro de 2024.

Os índices em Wall Street encerraram a sessão de ontem com resultados mistos. A escalada das tensões entre a China e os EUA levou a quedas no Nasdaq (-0,75%) e no S&P 500 (-0,15%), enquanto que o Dow Jones (+0,44%) e o Russell 2000 (+1,4%) registaram valorizações.

Os futuros dos principais índices estão a recuperar, uma vez que os investidores estão a concentrar-se nos resultados empresariais de hoje (incluindo Morgan Stanley e ASML), na ausência de grandes publicações de dados macroeconómicos: US100: +0,55%, EU50: +0,4%.

De acordo com Jerome Powell, o forte abrandamento do emprego representa um risco grande para a economia dos EUA, mantendo em aberto a possibilidade de novos cortes nas taxas de juro. Ao mesmo tempo, o Presidente da Reserva Federal sublinhou a estabilidade global da economia americana e observou que o acesso da Reserva Federal aos dados lhe permite conduzir a política monetária mesmo em caso de encerramento do governo.

Donald Trump declarou numa publicação nas redes sociais que a recusa da China em comprar soja americana é uma "medida economicamente hostil". Anunciou medidas de retaliação, incluindo a restrição das compras de óleo de cozinha chinês.

Os comentários dovish de Powell estão a valorizar toda a região da Ásia-Pacífico, embora as tensões entre os EUA e a China continuem a restringir o sentimento. Os ganhos mais fortes são registados nos índices do Japão e da China (JP225: +1,6%, CHN.cash: +0,9%, HK.cash: +0,75% ).

Os preços no consumidor na China caíram mais acentuadamente do que o esperado em setembro numa base mensal (-0,3% m/m, consenso da Bloomberg: -0,2%, anterior: -0,4%), enquanto a deflação do IPP abrandou em linha com as expectativas (-2,9% y/y, anterior: -3,6%). As maiores quedas de preços foram registadas principalmente nas categorias mais voláteis - alimentação e energia - que compensaram os aumentos nas jóias e outros bens. A pressão deflacionista reflecte a fraca procura por parte dos consumidores, a sobreprodução e a incerteza quanto às negociações comerciais em curso. Por outro lado, o IPC subjacente subiu 1%, o valor mais alto desde fevereiro de 2024

O índice do dólar está a cair pela segunda sessão consecutiva (USDIDX: -0,2%), perdendo mais contra as moedas dos mercados emergentes asiáticos (USDINR, USDTHB: -0,5%), o dólar australiano (AUDUSD: +0,44%) e o iene (USDJPY: -0,4%). O AUD é a moeda mais forte do G10, num contexto de regresso do apetite pelo risco. O EURUSD sobe 0,15% para 1,1625.

As matérias-primas energéticas continuam a cair: OIL -0.1%, OIL.WTI -0.7%, e NATGAS -1.1%.

O ouro está a valorizar mais 1,1% para US $ 4.190 por onça, quebrando novos máximos. Também a prata (+ 1.4% para $ 52.20), platina (+ 1.5%) e paládio (+ 0.5%).estão a valorizar

O sentimento nas criptomoedas permanece misto: Bitcoin caiu 0.6% para $ 112,620, Ethereum caiu 0.3% para $ 4,110, enquanto Solana subiu 1.6%.

