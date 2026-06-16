Bancos Centrais: O Banco do Japão aumenta as taxas, mas suaviza a mensagem através da compra de títulos do Tesouro japonês O Banco do Japão elevou a sua taxa de referência para 1,0% , o nível mais elevado desde 1995. A decisão era amplamente esperada e insere-se no âmbito da normalização gradual da política monetária.

, o nível mais elevado desde 1995. A decisão era amplamente esperada e insere-se no âmbito da normalização gradual da política monetária. O Banco do Japão destacou também os riscos de subida da inflação, indicando que o IPC poderá subir claramente acima da sua meta de 2%. Apesar do aumento das taxas, o iene registou pouca reação, com o USDJPY a permanecer acima do nível de 160.

Ao mesmo tempo, o Banco do Japão anunciou que irá suspender o processo de redução adicional das compras de obrigações do Estado japonês a partir de abril de 2027, mantendo as compras mensais em cerca de 2 biliões de ienes. Isto acrescenta um elemento mais dovish a uma decisão sobre as taxas que, de outra forma, seria hawkish. Ações: JP225 recupera perdas após decisão do BOJ O JP225 (Nikkei 225) registou inicialmente uma descida na sequência do anúncio do Banco do Japão, mas recuperou posteriormente as suas perdas. Os investidores aceitaram o aumento das taxas com naturalidade, uma vez que este tinha sido amplamente antecipado.

registou inicialmente uma descida na sequência do anúncio do Banco do Japão, mas recuperou posteriormente as suas perdas. Os investidores aceitaram o aumento das taxas com naturalidade, uma vez que este tinha sido amplamente antecipado. O mercado está agora focado em saber se o Banco do Japão avançará com mais uma ronda de aperto monetário já em julho. O sentimento foi também apoiado pelo otimismo em torno dos progressos nas negociações entre os EUA e o Irão. Bancos Centrais: RBA mantém taxas e passa para um modo de espera O Banco da Reserva da Austrália manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 4,35% , em linha com as expectativas do mercado, na sequência de três subidas de taxas no início deste ano. A decisão foi unânime.

, em linha com as expectativas do mercado, na sequência de três subidas de taxas no início deste ano. A decisão foi unânime. O RBA salientou que a inflação continua demasiado elevada, mas pretende avaliar o impacto das medidas de aperto monetário anteriores e os efeitos das perturbações no mercado petrolífero. A reação do AUDUSD foi mínima, tornando a decisão, em grande medida, neutra para o mercado.

O banco central da Austrália alertou também que as perturbações no abastecimento global de petróleo levarão tempo a resolver. Espera-se que os preços mais elevados dos combustíveis se reflitam gradualmente nos preços de outros bens e serviços.

Ao mesmo tempo, parte da linguagem mais agressiva presente na declaração de maio foi suavizada. Isto sugere que o RBA provavelmente permanecerá em modo de espera, a menos que a inflação volte a acelerar significativamente. Matérias-primas: Goldman Sachs reduz previsões para o petróleo Brent O Goldman Sachs baixou a sua previsão para o preço do petróleo Brent no 4.º trimestre de 2026 de 90 dólares para 80 dólares por barril , reduzindo simultaneamente a sua previsão média para 2027 para 75 dólares por barril .

de para , reduzindo simultaneamente a sua para . Esta revisão reflete as expectativas de que as exportações de petróleo do Golfo Pérsico se normalizem até ao final de julho, um mês mais cedo do que se previa anteriormente. Isto marca a segunda revisão em baixa das previsões do banco numa semana e reforça a opinião de que o prémio de risco geopolítico no mercado do petróleo está a desaparecer gradualmente.

No entanto, mesmo que se chegue a um acordo duradouro relativamente ao Estreito de Ormuz, os preços do petróleo poderão permanecer elevados durante um período prolongado. Os inventários globais poderão ter diminuído em 1–1,5 mil milhões de barris, enquanto os custos dos seguros de transporte marítimo permanecem bem acima dos níveis normais. Economia: China apresenta indústria resiliente, mas procura interna fraca A produção industrial da China aumentou 4,5% em termos homólogos em maio, superando as expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, as vendas a retalho caíram 0,6% em termos homólogos , marcando a primeira queda anual desde o início da pandemia.

em maio, superando as expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, as vendas a retalho caíram , marcando a primeira queda anual desde o início da pandemia. Os dados relativos ao investimento em ativos fixos também se deterioraram significativamente. Os números sugerem que os setores relacionados com as exportações e as indústrias ligadas à IA continuam resilientes, enquanto a procura interna continua a enfraquecer.

Os preços das casas novas na China caíram ligeiramente mais rápido em maio do que no mês anterior. As principais cidades mostram sinais iniciais de estabilização, mas o setor imobiliário em geral permanece frágil. Metais preciosos: Barclays mantém perspetiva otimista para o ouro O Barclays encara a recente correção de 20–25% nos preços do ouro como um reajuste de posicionamento, e não como uma mudança na tendência de longo prazo. O banco manteve a sua previsão para o preço do ouro em 2026 em 4.791 dólares por onça e a sua previsão para 2027 em 4.900 dólares por onça .

como um reajuste de posicionamento, e não como uma mudança na tendência de longo prazo. O banco manteve a sua e a sua . De acordo com os analistas do Barclays, o ouro continua a ser apoiado pelos riscos de inflação, pela incerteza política e pela diversificação contínua das reservas por parte dos bancos centrais. Um dólar americano mais fraco e rendimentos de obrigações mais baixos, na sequência da diminuição das tensões em torno do Irão, poderão proporcionar um apoio adicional aos preços do ouro.

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