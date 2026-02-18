A sessão na região da Ásia-Pacífico prosseguiu com um sentimento moderadamente positivo. O índice AU200.cash da Austrália está a ganhar 0,18%, o JP225 do Japão está a subir 0,22%, e o SG20cash de Singapura está a subir 0,17%. Os mercados chineses permanecem fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

O dólar neozelandês foi a moeda mais fraca da Ásia, depois de o Banco da Reserva da Nova Zelândia ter mantido a taxa OCR inalterada em 2,25% e ter adotado um tom ligeiramente mais dovish do que o mercado esperava.

A trajetória actualizada da taxa permite a possibilidade de uma subida no final de 2026. No entanto, a nova governadora, Anna Breman, sublinhou que a política se manterá acomodatícia “durante algum tempo” e que qualquer potencial aumento da restritividade dependerá de um crescimento e de uma inflação claramente mais fortes.

A natureza condicional desta trajetória limitou as expectativas para os rendimentos de curto prazo e pressionou o NZD.

O AUD enfraqueceu em linha com o NZD, embora a escala das descidas tenha sido menor.

As exportações do Japão aumentaram 16,8% y/y em janeiro, marcando o ritmo de crescimento mais rápido em mais de três anos, impulsionado principalmente por envios mais fortes para a China antes das celebrações do Ano Novo Lunar.

Embora o valor global tenha sido impressionante, os analistas sublinham que o aumento reflecte muito provavelmente distorções sazonais e não uma aceleração estrutural da procura externa. O sentimento entre os fabricantes melhorou em fevereiro.

O iene enfraqueceu moderadamente durante a sessão, embora os movimentos tenham permanecido limitados em meio a uma liquidez relativamente baixa. As autoridades continuam a mostrar-se vigilantes em relação a movimentos cambiais excessivos e desordenados.

Na Austrália, os salários aumentaram 0,8% em termos trimestrais no quarto trimestre, em linha com as expectativas e com a leitura anterior, enquanto o crescimento anual se manteve estável em 3,4%. Os dados apontam para uma dinâmica salarial estável, sem sinais de nova aceleração.

O ouro voltou a ultrapassar o nível dos 4.900 USD, continuando a sua tendência estrutural de subida apoiada pela incerteza geopolítica e política.

O FMI apelou ao Japão para que continuasse a aumentar gradualmente as taxas de juro em direção a um nível neutro até 2027 e advertiu contra a redução do imposto sobre o consumo, argumentando que a flexibilização fiscal poderia ameaçar a sustentabilidade da dívida



