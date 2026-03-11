Os índices europeus estão a mudar de direção novamente, em função das expectativas de uma resolução para o conflito no Irão. A maioria dos principais índices de referência do Velho Continente está a registar perdas moderadas. O DAX alemão (-0,7%) lidera as quedas, enquanto o IBEX e o AEX apresentam um desempenho relativamente bom, com alta de cerca de 0,1%. Os dados sobre a inflação alemã foram divulgados. A inflação medida pelo IHPC europeu ficou em 2,0% em relação ao ano anterior e 0,4% em relação ao mês anterior. O IPC, de acordo com o Serviço Federal de Estatística, foi de 1,9% em relação ao ano anterior e 0,2% em relação ao mês anterior. Ambos os valores estão em linha com as expectativas do mercado. A Rheinmetall da Alemanha divulgou os seus resultados de 2025. Apesar do forte crescimento das receitas (9,9 mil milhões de euros, um aumento de 29%), de uma melhoria sólida nas margens (até 18,5%) e de orientações otimistas (vendas previstas para 2026 de 14 mil milhões de euros), não foi suficiente para satisfazer as expectativas do mercado. As ações da empresa caíram cerca de 5% após a divulgação dos resultados. O CEO da Porsche indica que a empresa poderá enfrentar mais uma ronda de cortes de postos de trabalho. A empresa também está a considerar a introdução de novos modelos em segmentos destinados a aumentar os lucros.

A Agência Internacional de Energia está a considerar cada vez mais seriamente a libertação de parte das suas reservas de petróleo. Jornalistas do WSJ relatam que os decisores com quem falaram observam que o volume libertado poderá ser superior aos 182 milhões de barris libertados em 2022.

A Oracle divulgou resultados que superaram as expectativas do mercado; as ações subiram quase 9% nas negociações pré-mercado. A receita subiu para US$ 17,19 bilhões e o lucro por ação atingiu US$ 1,79. O maior crescimento da receita veio do segmento de nuvem, com alta de 44%.

Os mercados aguardam os dados da inflação ao consumidor (IPC) dos EUA. O consenso espera que a inflação anual permaneça em 2,4% e que a leitura mensal suba de 0,2% para 0,3%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.