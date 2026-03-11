As forças armadas dos EUA informaram a destruição de 16 embarcações iranianas destinadas à colocação de minas perto do Estreito de Ormuz, a fim de evitar interrupções no transporte marítimo. O presidente Trump advertiu o Irão contra qualquer tentativa de minar a rota.



O mercado petrolífero continua altamente sensível aos desenvolvimentos relacionados com o conflito no Médio Oriente.



A Agência Internacional de Energia (AIE) está a considerar a maior libertação coordenada de reservas estratégicas de petróleo da história. O volume planeado excederia os 182 milhões de barris libertados durante a crise entre a Rússia e a Ucrânia em 2022.



Outro navio porta-contentores relatou danos causados por um ataque com mísseis perto dos Emirados Árabes Unidos, próximo ao Estreito de Ormuz. O incidente destaca a crescente ameaça às rotas comerciais.



Os mercados de ações asiáticos subiram apesar das tensões geopolíticas. O Nikkei (JP225) do Japão ganhou mais de 2%, ultrapassando o nível de 55.000 pontos, enquanto o setor de novas tecnologias energéticas da China subiu mais de 3%. O índice chinês CH50cash está a ganhar 1,30%.



Comentários hawkish do vice-governador do RBA, Andrew Hauser, aumentaram as expectativas de aperto da política monetária. Vários bancos importantes agora prevêem aumentos nas taxas em março e maio. A mudança nas expectativas decorre de preocupações de que o aumento dos preços do petróleo possa elevar a inflação novamente.



Os comentários hawkish estão a apoiar o dólar australiano, que é uma das moedas mais fortes no mercado cambial atualmente.



O par AUDUSD está a ganhar 0,80%, atingindo níveis não vistos desde meados de 2022. O movimento é impulsionado pelas crescentes expectativas de aumentos nas taxas do RBA e pela melhora nas perspectivas macroeconómicas.



Os economistas esperam, em grande parte, que o Banco do Japão mantenha as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião. Ao mesmo tempo, a maioria das previsões aponta para um aumento das taxas para 1% em meados de 2026. O mercado está atualmente a prever os primeiros aumentos possíveis já em abril ou junho.



Ainda hoje, será divulgado o relatório mensal do IPC dos EUA para fevereiro. O Goldman Sachs prevê um aumento de 0,17% m/m no índice principal, abaixo do consenso do mercado. O banco espera que a inflação anual principal fique em torno de 2,42%. A queda nos preços dos carros usados e o crescimento mais lento dos custos de habitação podem ajudar a limitar a pressão inflacionária.



O aumento dos preços do petróleo ainda não será visível no relatório de fevereiro.



A Oracle está a ganhar 8,70% nas negociações após o encerramento do mercado, após os resultados do terceiro trimestre fiscal. A empresa apresentou resultados melhores do que o esperado, graças à forte procura por serviços em nuvem. A receita atingiu 17,19 mil milhões de dólares, superando as previsões, e as margens operacionais também foram maiores. O valor dos contratos em carteira (RPO) aumentou para 553 mil milhões de dólares, indicando uma forte procura futura. A empresa elevou sua previsão de receita para 90 mil milhões de dólares.

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