Destaques da manhã (18.12.2024)

Os mercados asiáticos negoceiam com cautela antes da reunião de dezembro da Reserva Federal, onde se espera um corte de 25bps nas taxas, mas a atenção continua centrada na orientação para 2025. Wall Street deu um tom nervoso com o NASDAQ a recuar de máximos históricos e o Dow Jones a registar a sua pior série de perdas em mais de 40 anos. Os futuros dos EUA permanecem estáveis no comércio asiático.

O KOSPI da Coreia do Sul subiu 1%, com o Presidente em exercício Han Duck-soo a continuar a assegurar a estabilidade dos mercados após o impeachment do Presidente Yoon Suk Yeol. O ASX 200 da Austrália ganhou 0,2%, enquanto o índice Straits Times de Singapura caiu 0,3%, reflectindo um sentimento regional misto.

A China planeia aumentar significativamente as despesas fiscais, tendo a Reuters noticiado que Pequim pretende atingir um défice recorde de 4% do PIB em 2025, em comparação com o atual objetivo de 3%. O aumento implica uma despesa adicional de 1,3 biliões de yuans (179,4 mil milhões de dólares), o que impulsiona os ganhos nos mercados do continente. O Shanghai Shenzhen CSI 300 e o Shanghai Composite subiram 0,6% e 0,7%, respetivamente, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,9%.

Os fabricantes japoneses de automóveis Honda e Nissan estão em negociações de fusão que poderão criar o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo, com uma produção anual de 7,4 milhões de veículos. A notícia desencadeou movimentos maciços nas ações do sector automóvel, com a Nissan a subir 22% e a Mitsubishi a saltar 13%, enquanto a Honda caiu 2%. A potencial fusão reflecte a crescente pressão dos fabricantes chineses de veículos eléctricos e da Tesla sobre os fabricantes de automóveis tradicionais.

O dólar mantém a sua força perto dos máximos de três semanas, com os mercados a anteciparem uma perspetiva hawkish da Fed. Os fortes dados sobre as vendas a retalho nos EUA reforçaram as expectativas de cortes graduais das taxas em 2025. O dólar australiano atingiu um mínimo de um ano em US $ 0,6325, enquanto o dólar da Nova Zelândia atingiu um mínimo de dois anos em US $ 0,5748, refletindo a força geral do dólar.

Os Guardas Revolucionários do Irão alargaram significativamente o seu controlo sobre a indústria petrolífera do país, gerindo agora até 50% das exportações, em comparação com 20% há três anos, de acordo com funcionários ocidentais e fontes de segurança. Esta evolução complica a eficácia das sanções ocidentais, numa altura em que Trump se prepara para regressar à Casa Branca. Os preços do petróleo continuam sob pressão, com o WTI a ser negociado a 70,60 dólares e o Brent a 73,34 dólares por barril.

A Eli Lilly recebeu a aprovação do regulador de medicamentos da China para o seu tratamento de Alzheimer Kisunla (donanemab), marcando a quarta maior autorização de mercado depois dos EUA, Japão e Reino Unido. O tratamento, que tem como alvo as proteínas beta amilóides no cérebro, tem um preço de $32.000 para um curso de 12 meses nos EUA, em comparação com os $26.500 do concorrente Leqembi.

Os preços do ouro mantêm-se estáveis em US $ 2.646 antes da reunião do Fed, enfrentando pressão da força do dólar e expectativas de um caminho de corte de taxa mais lento em 2025. Enquanto isso, o cobre caiu 0,4% para US $ 8.973, apesar dos planos de estímulo da China, já que os dados recentes continuam a mostrar fraqueza no maior consumidor de cobre do mundo.

O Congresso deverá votar uma nova legislação que restringe os investimentos dos EUA nos sectores tecnológicos chineses, particularmente em áreas sensíveis à IA e à segurança nacional. O projeto de lei alarga as restrições existentes no Tesouro e inclui disposições para analisar as aquisições de bens imobiliários chineses perto de locais sensíveis e examinar as licenças de telecomunicações detidas por adversários estrangeiros.

A Boeing anunciou o reinício da produção dos seus programas 737, 767 e 777/777X após o fim de uma greve de sete semanas dos maquinistas. A FAA mantém o seu limite de 38 aviões MAX por mês, implementado após o incidente de janeiro com a Alaska Airlines, com uma revisão prevista para janeiro de 2025.

A Bitcoin recuou de seu novo recorde histórico de $ 108,152, atualmente sendo negociado em torno de $ 103,500, enquanto o Ethereum caiu 5% de mais de $ 4,000 para $ 3,832, já que os mercados de criptografia digeriram os ganhos recentes antes da decisão do Fed.

