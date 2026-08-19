Os contratos de futuros sobre os índices norte-americanos e europeus seguem laterais, enquanto os mercados asiáticos, incluindo o Nikkei do Japão e o Kospi da Coreia do Sul, registaram quedas acentuadas na sequência de uma terceira sessão consecutiva de perdas em Wall Street.

O principal fator que influencia o sentimento do mercado é o sell-off no mercado obrigacionista, que levou os juros das obrigações do Estado de longo prazo nos EUA e na Europa (incluindo as obrigações alemãs e francesas) a máximos de vários anos.

Os investidores estão a avaliar se os custos de financiamento mais elevados irão prejudicar a economia e aguardam a publicação, hoje (20:00), da ata da reunião do FOMC de julho para avaliar os próximos passos da Reserva Federal.

No mercado de matérias-primas, os preços do petróleo estão a subir pelo quarto dia consecutivo, com os futuros do Brent a serem negociados acima dos 91 dólares por barril (o WTI registou uma subida de 0,30%), impulsionados pelos receios de que o tráfego através do Estreito de Ormuz possa ser bloqueado na sequência do fim do cessar-fogo entre os EUA e o Irão.

Entretanto, o dólar norte-americano está a enfraquecer e a oscilar perto de mínimos de vários meses — o índice do dólar (USDIDX) registou uma descida de 0,08% —, o que coincide com uma pausa temporária na subida das taxas de rendibilidade das obrigações, na antecipação da publicação da ata do Fed. O iene japonês está a apresentar um desempenho relativamente bom hoje, enquanto se observa uma pressão descendente crescente sobre o dólar australiano, entre outras moedas.

Fonte: xStation

Entre os vários setores da economia, as empresas de tecnologia e telecomunicações são atualmente as que apresentam pior desempenho, tendo registado uma queda superior a 2 % no mercado bolsista norte-americano esta semana, enquanto o índice do ETF VanEck Semiconductor registou uma queda de 4,1 % na terça-feira, num contexto de subida das taxas de juro.

Fonte: XTB

O setor energético dos EUA, no entanto, é o que apresenta melhor desempenho, com as empresas de refinação, entre outras, a atingirem novos máximos, impulsionadas por margens de refinação recorde e pela agitação geopolítica no Médio Oriente.

As ações da Target subiram mais de 55 por cento este ano, e os investidores aguardam ansiosamente o relatório financeiro de hoje (a ser publicado antes da abertura do mercado) para avaliar a eficácia do plano de recuperação liderado pelo CEO Michael Fiddelke.

A fabricante chinesa de robôs Unitree Robotics estreou-se na Bolsa de Valores de Xangai, com as suas ações a subirem quase 630 por cento a certa altura, refletindo o enorme apetite dos investidores particulares por inovações tecnológicas.

A gigante sul-coreana Samsung Electronics anunciou um investimento de 158 milhões de dólares numa nova linha de produção de sistemas de refrigeração em Gwangju, mas as suas ações caíram mais de 7 por cento no contexto de uma onda generalizada de vendas no setor tecnológico asiático.

Fabricantes de semicondutores e de equipamento, como a Teradyne, a Marvell e a Micron, registaram perdas significativas entre 7 % e 9 % na terça-feira, sucumbindo à pressão dos elevados rendimentos das obrigações.

A sessão de hoje terá também em destaque os resultados trimestrais de outras gigantes do retalho e dos bens de consumo, incluindo a Lowe’s e a Estée Lauder.