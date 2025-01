Destaques da manhã (20.01.2025)

Os índices bolsistas da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados com um sentimento melhorado no início da nova semana. Os índices chineses estão a subir cerca de 0,90-1,00%. O mercado de ações do Japão também está a registar ganhos, com o índice JP225 a subir 0,35% para 38.880 pontos. O índice SG20cash de Singapura está a subir 0,05%, enquanto o índice australiano AU200cash permanece praticamente inalterado.

Os contratos de futuros para os índices europeus indicam uma abertura mista para a sessão a dinheiro. O índice alemão DAX subiu 0,05%, mantendo-se acima dos 21.000 pontos, o índice UK100 caiu 0,15% e o índice EU50 ganhou 0,08%.

Nos E.U.A., as bolsas de valores permanecerão fechadas hoje devido ao feriado federal de Martin Luther King Jr.

O evento mais significativo do dia é, naturalmente, a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, agendada para as 18:00, hora polaca (12:00, hora local).

No mercado cambial, o dólar tem o desempenho mais fraco no início do dia. O índice USDIDX caiu 0,25%, sendo negociado a 108,9000 pontos, enquanto o EURUSD ganhou 0,27%.

Durante o fim de semana, assistimos a uma situação sem precedentes. Na sexta-feira à noite, Donald Trump anunciou inesperadamente o lançamento da sua memecoin, Official Trump , que atingiu uma avaliação totalmente diluída (FDV) de 75 mil milhões de dólares em 48 horas. Atualmente, apenas 20% dos tokens estão em circulação, um cenário invulgar para as memecoins. Os restantes 80% são detidos por empresas associadas a Trump e deverão ser gradualmente lançados no mercado ao longo dos próximos três anos.

, que atingiu uma avaliação totalmente diluída (FDV) de 75 mil milhões de dólares em 48 horas. Atualmente, apenas 20% dos tokens estão em circulação, um cenário invulgar para as memecoins. Os restantes 80% são detidos por empresas associadas a Trump e deverão ser gradualmente lançados no mercado ao longo dos próximos três anos. O lançamento do Trump Oficial drenou a liquidez de outras criptomoedas, causando perdas de dois dígitos nas altcoins durante o fim de semana. A Bitcoin também registou pequenas perdas.

Um beneficiário indireto deste desenvolvimento foi Solana, uma vez que Trump escolheu esta cadeia de blocos para a sua memecoin. Em dois dias, Solana atingiu um novo recorde histórico (ATH) de US $ 295 por token, ganhando quase 50% em 48 horas.

Por outro lado, o Ethereum surgiu como o maior perdedor, sofrendo uma saída de capital ainda maior. No entanto, a situação mudou após relatos de que as empresas controladas pela família Trump começaram a comprar agressivamente o Ethereum na tarde de domingo e continuaram sua onda de compras ao longo do dia.

A situação é sem precedentes e pode trazer muitas consequências imprevistas para o mercado de criptomoedas, não necessariamente positivas. Seguindo o exemplo da família Trump, muitas figuras populares poderão ter ideias semelhantes e começar a oferecer as suas próprias memecoins pessoais. Além disso, encorajar publicamente as compras nas suas plataformas de redes sociais, como Trump e Melania fizeram, pode levar a uma diluição significativa do capital e a uma transferência de fundos de projetos de serviços públicos para as memecoins.

A confiança dos investidores acabou por ser abalada por um anúncio de Melania Trump, a mulher de Donald Trump, sobre o lançamento de outra memecoin, Melania Meme, no domingo à noite. O mercado assistiu a uma nova ronda de quedas acentuadas. Desta vez, muitos investidores consideraram as ações da família Trump como um abuso da sua influência.

