📈 Mercados bolsistas dos EUA (Wall Street) A sessão de sexta-feira em Wall Street terminou com uma onda generalizada de vendas que abrangeu praticamente todo o mercado.

que abrangeu praticamente todo o mercado. O índice Dow Jones registou uma queda de 0,8% , o S&P 500 recuou 1% , enquanto o Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, perdeu 1,4% .

, , enquanto . A maior pressão de venda concentrou-se no setor tecnológico, onde a Netflix encerrou o dia com uma queda de 7%, na sequência de resultados trimestrais dececionantes. 🌍 Geopolítica e conflito no Médio Oriente A situação no Médio Oriente continua a ser o centro das atenções dos investidores .

. Os EUA realizaram a nona noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos no Irão.

contra alvos no Irão. De acordo com o CENTCOM , estas ações visam enfraquecer as capacidades militares iranianas , incluindo a sua capacidade de realizar operações contra navios mercantes na zona do Estreito de Ormuz.

, estas ações visam , incluindo a sua capacidade de realizar operações contra navios mercantes na zona do Estreito de Ormuz. O conflito está a alargar-se gradualmente a outras áreas da região.

a outras áreas da região. Foram registados lançamentos de mísseis do Kuwait em direção ao Irão , explosões na parte sul do país e novos ataques a alvos ligados aos EUA nos Estados do Golfo (incluindo o Kuwait, a Jordânia e o Bahrein).

, e novos (incluindo o Kuwait, a Jordânia e o Bahrein). O aumento das tensões acentua o risco de uma nova escalada militar e de perturbações no transporte de matérias-primas energéticas .

e . De acordo com fontes norte-americanas , a administração de Donald Trump está a preparar-se para a possibilidade de um conflito mais alargado com o Irão, acelerando a mobilização de forças militares na região.

, a administração de Donald Trump está a preparar-se para a possibilidade de um conflito mais alargado com o Irão, acelerando a mobilização de forças militares na região. O reforço da presença militar dos EUA acentua as preocupações de que as ações possam exceder as operações limitadas realizadas anteriormente.

de que as ações possam exceder as operações limitadas realizadas anteriormente. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que as negociações diplomáticas só deverão ter início depois de Teerão ter obtido uma vantagem militar, indicando uma falta de disponibilidade para um compromisso rápido. 🛢️ Matérias-primas energéticas Um fator adicional que aumentou o nervosismo no mercado petrolífero foram as notícias provenientes do Irão relativas à minagem e explosão de dois petroleiros no Estreito de Ormuz — uma das rotas de trânsito de petróleo mais críticas do mundo.

foram as notícias provenientes do Irão relativas à — uma das rotas de trânsito de petróleo mais críticas do mundo. O Irão também levou a cabo mais uma onda de ataques com mísseis na região do Golfo Pérsico.

na região do Golfo Pérsico. O mercado incorporou rapidamente nos preços um risco geopolítico mais elevado , dado que aproximadamente 20 % do comércio global de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz .

, dado que aproximadamente . Potenciais restrições ao trânsito poderiam conduzir a uma queda significativa na oferta .

. Consequentemente, o petróleo Brent voltou a ultrapassar o nível dos 90 dólares por barril, e os investidores começaram a prever um cenário de nova escalada do conflito e potenciais perturbações no abastecimento energético. 🤖 Setor da Inteligência Artificial e dos Semicondutores O setor da inteligência artificial (IA) continua a ser o segundo tema-chave do mercado .

. A empresa chinesa de IA Moonshot decidiu limitar temporariamente os novos registos para o seu modelo Kimi K3 , uma vez que a procura pelo produto excedeu a capacidade atual da infraestrutura informática .

, uma vez que a procura pelo produto . A crescente popularidade dos modelos chineses de IA intensificou os receios de que estes pudessem competir eficazmente com as soluções ocidentais.

de que estes pudessem competir eficazmente com as soluções ocidentais. O lançamento do Kimi K3 desencadeou uma pressão de venda sobre as ações do setor dos semicondutores devido às preocupações dos investidores de que modelos de IA mais eficientes e de menor custo possam abrandar o ritmo de investimento em infraestruturas dispendiosas , incluindo chips GPU e soluções fornecidas por empresas como a Nvidia e a Micron.

devido às preocupações dos investidores de que , incluindo chips GPU e soluções fornecidas por empresas como a Nvidia e a Micron. O mercado começou a reavaliar o domínio dos EUA na corrida à IA, temendo uma repetição do «momento DeepSeek» — uma situação em que entidades chinesas demonstram a capacidade de criar modelos avançados a custos significativamente mais baixos. 🌏 Mercados asiáticos e política monetária Os mercados bolsistas asiáticos encerraram a sessão com um sentimento misto , tendo a pressão de venda mais forte atingido a Coreia do Sul e o Japão .

, tendo . O índice KOSPI registou uma queda de cerca de 4,5% , impulsionada em grande parte por uma onda de vendas em empresas tecnológicas e fabricantes de semicondutores .

, impulsionada em grande parte por . Os investidores receiam que o entusiasmo anterior em torno da IA tenha conduzido a avaliações exageradas e que o desenvolvimento de modelos mais eficientes venha a alterar as expectativas quanto à procura futura de chips .

e que o desenvolvimento de . A China destacou-se positivamente em relação à região , uma vez que os investidores identificaram potenciais beneficiários do desenvolvimento interno da IA .

, uma vez que os investidores identificaram . Ao mesmo tempo, o mercado mantém-se cauteloso em relação ao setor dos semicondutores , à medida que prossegue a reavaliação da procura de infraestruturas de IA.

, à medida que prossegue a reavaliação da procura de infraestruturas de IA. O Banco Popular da China (PBoC) manteve inalteradas as taxas de juro de referência (a LPR a 1 ano foi mantida em 3,0% e a de 5 anos em 3,5%), sinalizando uma abordagem cautelosa por parte de Pequim em relação ao estímulo económico, mantendo simultaneamente a estabilidade do yuan. 💱 Mercado Cambial A subida dos preços do petróleo bruto está a exercer uma pressão evidente sobre as moedas asiáticas .

. Os analistas do MUFG observam que as economias asiáticas que são grandes importadoras de energia estão a sentir particularmente o impacto do aumento dos preços das matérias-primas, através de custos de importação mais elevados e de uma deterioração das balanças comerciais .

observam que estão a sentir particularmente o impacto do aumento dos preços das matérias-primas, através de e de . A persistência das tensões geopolíticas no Médio Oriente poderá intensificar a pressão sobre as moedas regionais, contribuindo para uma nova valorização do dólar norte-americano (USD). ⛏️ Metais preciosos No mercado de matérias-primas, o ouro continua sob ligeira pressão , oscilando em torno do nível de 4 000 dólares por onça .

, oscilando . A prata regista ganhos de cerca de 1,3%, mantendo-se acima do nível dos 56 dólares. 🪙 Ativos digitais (criptomoedas) O mercado de ativos digitais está a sofrer uma ligeira pressão descendente .

. Bitcoin registou uma descida de cerca de 0,4% , testando o nível dos 64 000 dólares .

, testando o . A ethereum apresenta maior estabilidade, registando ligeiras quedas em torno dos 1 850 dólares.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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