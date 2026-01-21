Destaques da manhã (21.01.2026)

A sessão da Ásia-Pacífico está a ser mais calma, após o sell-off de terça-feira nos EUA. Os movimentos dos índices estão limitados a ganhos na faixa de 0,20-1,10%. Os índices chineses estão a subir entre 0,20% e 0,40%, enquanto o JP225 do Japão está a liderar os ganhos, subindo até 1,10%.

O ouro está a subir 2,50% para outro recorde de alta em torno de 4.880 dólares por onça. No acumulado do ano, o ouro está a subir 13%, e grande parte dos ganhos previstos pelos bancos para 2026 podem já estar a ser realizados no primeiro mês do ano.

A Netflix superou ligeiramente as expectativas no quarto trimestre: O EPS foi de 0,56 USD (vs. 0,55), as receitas atingiram 12,05 mil milhões de USD (vs. 11,97 mil milhões) e o fluxo de caixa livre foi notavelmente mais forte, com 1,87 mil milhões de USD (vs. 1,46 mil milhões). No entanto, as previsões para o primeiro trimestre são ambíguas: as receitas de 12,16 mil milhões de dólares estão em linha com o consenso, mas as previsões para os lucros operacionais (3,91 mil milhões de dólares) e a margem operacional (32,1%) estão abaixo das expectativas. As ações da Netflix caíram 5,40%, após o fecho do mercado.

O Barclays observa que, embora o dólar tenha enfraquecido a curto prazo, o euro pode ser mais vulnerável a quedas em caso de uma escalada grave do conflito entre os EUA e a UE. As economias altamente orientadas para a exportação, como a Alemanha, são vistas como as mais expostas a uma escalada comercial.

O Goldman prevê um retorno de cerca de 11% para as ações mundiais nos próximos 12 meses, impulsionado principalmente pelo crescimento dos lucros e não pela expansão da valorização. O US500 está a cair 1,10% no acumulado do ano.

As ações dos EUA registaram a sua pior sessão desde outubro, com o US500 a cair mais de 2,00% e o US100 a cair até 2,40%. O índice de volatilidade VIX subiu para 21 pontos e recuou para cerca de 19,85 pontos hoje.

O discurso de Trump em Davos e as conversações com os líderes europeus criam espaço para uma desescalada tática. Historicamente, as fortes vendas do mercado pressionam frequentemente as administrações dos EUA a suavizarem a sua retórica (o chamado efeito “TACO”).

As obrigações do tesouro japonesas (JGBs) subiram após uma forte liquidação no início da semana.

Os movimentos cambiais são geralmente limitados, com a maioria dos principais pares a negociar em intervalos estreitos.

O Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, anunciou eleições parlamentares para 7 de novembro. A notícia, no entanto, não provocou qualquer reação significativa do mercado.

