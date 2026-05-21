Principais conclusões Resultados impressionantes da Nvidia no primeiro trimestre: A gigante tecnológica superou as expectativas do mercado, aumentou drasticamente o seu dividendo trimestral para 0,25 dólares e lançou um programa massivo de recompra de ações no valor de 80 mil milhões de dólares, o que acabou por impulsionar os futuros de Wall Street.

A gigante tecnológica superou as expectativas do mercado, aumentou drasticamente o seu dividendo trimestral para 0,25 dólares e lançou um programa massivo de recompra de ações no valor de 80 mil milhões de dólares, o que acabou por impulsionar os futuros de Wall Street. Trump provoca queda do petróleo: O petróleo Brent caiu mais de 5% depois de Donald Trump ter anunciado que as negociações de paz entre os EUA e o Irão estão na fase final, ofuscando os graves estrangulamentos de abastecimento e a redução dos inventários globais no Estreito de Ormuz.

O petróleo Brent caiu mais de 5% depois de Donald Trump ter anunciado que as negociações de paz entre os EUA e o Irão estão na fase final, ofuscando os graves estrangulamentos de abastecimento e a redução dos inventários globais no Estreito de Ormuz. Mudanças nos bancos centrais: Um aumento das taxas de juro pelo BCE em junho é, alegadamente, um «facto consumado» para combater a inflação persistente, enquanto os dados fracos sobre o emprego e o PMI da Austrália lançaram dúvidas sobre novos aumentos das taxas de juro locais.

🏢 Mercado de Valores e Empresas A Nvidia apresentou resultados financeiros muito sólidos para o primeiro trimestre fiscal de 2027: o lucro por ação (EPS) situou-se nos 1,87 dólares, contra os 1,77 dólares esperados, enquanto a receita da empresa atingiu os 81,62 mil milhões de dólares, face a um consenso de mercado de 79,19 mil milhões de dólares.

A empresa apresentou também uma perspetiva otimista para o próximo trimestre, estimando a receita num nível médio de 91 mil milhões de dólares (dentro de uma variação de ±2%), o que superou as expectativas do mercado, que se situavam nos 87,36 mil milhões de dólares.

O conselho de administração aumentou significativamente o dividendo trimestral, passando dos anteriores 0,01 dólares para 0,25 dólares por ação, e anunciou um programa massivo de recompra de ações no valor de 80 mil milhões de dólares.

A reação dos investidores ao relatório publicado foi mista: os preços das ações caíram inicialmente ligeiramente, depois subiram quase 1% e encontram-se atualmente 0,5% abaixo do fecho de ontem. Esta retração temporária pesou inicialmente sobre os futuros de Wall Street, mas na manhã de 21 de maio, assistimos a uma continuação bem-sucedida dos ganhos.

Os futuros do S&P 500 (US500) estão atualmente em alta de 0,2%, para 7.448 pontos, enquanto os futuros do Nasdaq 100 (US100), com forte presença de empresas tecnológicas, estão a ganhar 0,35%, atingindo a marca de 29.384.

Os relatórios macroeconómicos mistos do Japão e da Austrália não pesaram nas valorizações dos índices locais: os futuros do Nikkei 225 japonês estão a ganhar quase 1%, subindo para 61.840 pontos, enquanto os futuros do índice de referência australiano ASX 200 (AU200) estão a subir 0,23%.

A situação nos mercados chineses continua mista: os futuros do Hang Seng CE (CHN.cash) registam uma queda de 0,93%, enquanto os futuros do China 50 (CH50cash) registam uma subida de 0,25%. 📊 Macroeconomia A taxa de desemprego da Austrália subiu inesperadamente para 4,5%, face aos 4,3% anteriores. O emprego diminuiu em 18 600 postos, apesar de o mercado esperar um aumento de 17 500 — dados tão fracos podem sugerir que novos aumentos das taxas de juro pelo banco central local não são 100% certos.

O PMI Composto da Austrália caiu para 47,8 pontos, o que esteve diretamente relacionado com uma queda recorde no subíndice de novas encomendas desde 2021.

De acordo com a leitura preliminar, o PMI Composto do Japão caiu para 51,1 pontos, face aos 52,2 pontos anteriores, marcando um mínimo de 5 meses. A principal razão para a deterioração do sentimento foi uma queda no índice de serviços para o limiar de 50 pontos.

Por outro lado, foram publicados dados muito sólidos sobre o comércio externo japonês: as exportações aumentaram 14,8% em termos homólogos (contra as expectativas de 9,3% em termos homólogos), enquanto as importações aumentaram 9,7% em termos homólogos (em comparação com um crescimento previsto de 8,3% em termos homólogos). Consequentemente, a balança comercial fechou com um excedente de 302 mil milhões de ienes, enquanto o mercado esperava um défice de quase 30 mil milhões de ienes.

Quatro fontes independentes próximas do BCE relataram que um aumento das taxas de juro em junho é praticamente um dado adquirido, mas a decisão subsequente em julho permanece incerta. Esta medida visa manter a credibilidade da instituição na luta contra a inflação, que se mantém consistentemente acima do nível de 3%.

Os analistas do Deutsche Bank prevêem que o primeiro aumento terá lugar em junho, seguido de outro em setembro, levando a taxa de depósito do BCE para a marca dos 2,5%. 🛢️ Matérias-primas e geopolítica Os preços do petróleo Brent sofreram ontem uma queda superior a 5%, uma reação direta a uma publicação de Donald Trump na plataforma Truth Social. Trump indicou que as negociações de paz entre os EUA e o Irão entraram na sua fase final, enquanto relatos provenientes de Teerão confirmam que o Irão está atualmente a analisar as propostas feitas pelos Estados Unidos.

No entanto, as tensões regionais continuam a ser alimentadas pelo facto de o Irão ter declarado unilateralmente uma zona de controlo no Estreito de Ormuz, que também abrange águas territoriais sob a jurisdição de Omã e dos Emirados Árabes Unidos.

A Goldman Sachs alerta que os inventários globais de petróleo bruto e combustível estão a diminuir a um ritmo recorde, devido ao facto de o fluxo atual da mercadoria através do Estreito de Ormuz se situar em apenas 5% do seu volume normal. De acordo com as estimativas do GS, os estoques estão a diminuir a um ritmo de 8,7 milhões de barris por dia — um ritmo significativamente mais rápido do que o relatado pela AIE em março e abril, embora seja importante notar que dois terços deste declínio estão ligados ao esgotamento do armazenamento flutuante (na água). 💱 Forex A divulgação ontem da ata da última reunião da Reserva Federal não teve um impacto significativo na cotação do dólar americano.

O principal par cambial EURUSD registou ganhos significativos por volta da abertura da sessão de Wall Street, ainda mais impulsionados pelas observações otimistas de Trump sobre o progresso das negociações com o Irão. Atualmente, a taxa de câmbio EURUSD está a estabilizar-se em 1,1620. Fonte: xStation5

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