Resumo do dia: Petróleo cai 6%, bolsas sobem!

🔑 O principal fator que determina a volatilidade

O principal fator por trás dos movimentos de hoje parece ser a queda dos preços das matérias-primas energéticas. O petróleo bruto Brent está atualmente a ser negociado abaixo dos 105 dólares por barril, uma descida de 6% em relação ao seu preço de abertura. O gás natural TFT registou uma descida semelhante. Isto limitou novos aumentos nas taxas de rendibilidade das obrigações, que tinham atingido os seus níveis mais elevados nos Estados Unidos desde janeiro de 2025, quando o presidente Trump tomou posse.

Os mercados aguardam a divulgação dos resultados da NVIDIA, prevista para as 22h30. O mercado de semicondutores regista hoje fortes ganhos, em parte impulsionados pelo anúncio de greves por parte dos trabalhadores da Samsung. Estão a ser registados lucros na Intel (5,6%) e na Micron (3,4%).

🌍 Geopolítica

O referido aumento nos preços das matérias-primas energéticas deve-se, em parte, aos anúncios de que o presidente Trump enfatizou hoje que as negociações com o Irão se encontram na sua «fase final». Ele observou, no entanto, que se o Irão não cumprir as exigências dos EUA, deverá esperar um retorno aos ataques. As declarações do republicano são altamente erráticas e inconsistentes, impedindo os mercados de aumentarem as suas apostas num acordo rápido e significativo entre as partes. A probabilidade de tal evento ocorrer antes do final de junho, tal como sugerido pelo portal Polymarket, aumentou hoje de 28% para 37%, refletindo em parte uma mudança no sentimento do mercado.

Gráfico 1: Probabilidade de um acordo duradouro entre os EUA e o Irão até ao final de junho, de acordo com o Polymarket (18 de abril - 20 de maio)

Fonte: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)

📊 Dados macroeconómicos

Os dados da inflação do IPC do Reino Unido surpreenderam hoje em baixa. O índice subjacente atingiu o seu nível mais baixo desde julho de 2021 (2,5%), surpreendendo agradavelmente os investidores e reduzindo significativamente as apostas em subidas das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra. Dois aumentos antes do final do ano já não estão totalmente no preço, e a probabilidade de um aumento em julho é comparável a um lançamento de moeda.

Os investidores já estão de olho na divulgação amanhã dos dados do PMI de maio para as principais economias. Entretanto, ainda temos a ata do FOMC, que é a ata da última reunião do comité.

📈 Índices

Antes da divulgação dos resultados da NVIDIA, o S&P subiu 0,8% e o NASDAQ Composite 1,2%. Os mercados europeus encerraram o dia com ganhos ainda mais expressivos. O DAX alemão subiu 1,4%, o CAC40 francês 1,7% e o pan-europeu EuroStoxx50 2,1%.

💼 Ações

Mais uma vez, as empresas do ecossistema de IA estão a apresentar um desempenho sólido. Conforme mencionado, algumas delas são apoiadas pelo início previsto da greve dos trabalhadores da Samsung na quinta-feira. No entanto, o mercado aguarda principalmente os resultados da NVIDIA, que ajudarão a determinar a direção futura do sentimento do mercado em relação ao setor.

Entre os maiores vencedores de hoje, encontramos:

AMD (9,8%),

Intel (5,6%),

Micron (3,4%).

💱 Moedas

Num contexto de melhoria geral do sentimento de risco, as moedas de beta mais elevado, como a coroa sueca e as moedas dos Antípodas, estão a ganhar terreno. Apesar das expectativas decrescentes de subidas das taxas de juro, a libra esterlina também está a ganhar força. O par EUR/USD mantém-se relativamente estável (0,2%).

Nos mercados emergentes, as moedas mais expostas à crise energética de longo prazo no Estreito de Ormuz (ZAR, KRW, HUF) estão a valorizar-se.

🛢️ Matérias-primas

As crescentes esperanças de um fim do conflito no Médio Oriente levaram hoje a uma queda significativa nos preços do petróleo e do gás (tanto o petróleo bruto Brent como o gás da bolsa holandesa TTF caíram mais de 6%). A consequente descida das taxas de rendibilidade das obrigações do Estado, por sua vez, apoiou a prata (3%) e o ouro (1%).

₿ Criptomoedas

O sentimento do mercado favorece tanto a Bitcoin como a Ethereum, com ambas a valorizarem cerca de 1% hoje.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB