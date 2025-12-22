Destaques da manhã (22.12.2025)

- Os futuros dos índices asiáticos registaram ganho sesta madrugada. O JP225 prolongou a recuperação que começou na semana passada e esteve a subir 0,25%, enquanto o US100 está a subir 0,4%. O DE40 alemão, por outro lado, está a perder quase 0,1%. - O par USD / JPY recuou de seus máximos registados esta manhã perto dos 157,75 para mínimos em 157,25. A procura do JPY foi apoiada por intervenções verbais do chefe “diplomata da moeda” Atsushi Mimura, que alertou contra movimentos “unilaterais e violentos” e anunciou “medidas adequadas” contra a volatilidade excessiva. - Para além disso, assistimos também a uma recuperação mais forte do AUD e do NZD. O sentimento mais fraco está a dominar principalmente o dólar americano e o euro. O par EURUSD testou novamente os níveis de apoio em torno de 1,1700 hoje, mas a demanda negou esses movimentos. - A China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas pelo sétimo mês consecutivo, apesar dos fracos dados económicos. As taxas de empréstimo a um ano e a cinco anos permaneceram inalteradas em 3% e 3,5%, respetivamente. A taxa anual é uma referência para os novos empréstimos, enquanto a taxa a cinco anos afecta as taxas de juro das hipotecas. Esta decisão foi tomada no contexto de dados económicos desfavoráveis da China relativos a novembro. - Os preços do petróleo Brent e WTI subiram quase 1,1% hoje, após o aumento das tensões geopolíticas, incluindo a apreensão pelos EUA de um navio-tanque venezuelano no fim de semana. As tensões entre Israel e o Irão também contribuíram para a restauração de um pequeno prémio de risco nos preços do petróleo. - A PRATA continua os seus impressionantes ganhos na tendência de alta de longo prazo, subindo cerca de 3%, atingindo um novo máximo histórico de mais de 69 dólares por onça. O ouro também subiu, voltando acima dos 4.400 dólares por onça, e neste caso também estamos a assistir a uma quebra acima dos níveis recorde. - Os preços da platina e do paládio estão a subir 4% e 5%, respetivamente. Estes movimentos fazem parte da tendência dinâmica global de subida que tem vindo a prevalecer neste mercado há várias semanas, ou mesmo mais de uma dúzia de semanas. - Estamos também a assistir a uma recuperação das criptomoedas, incluindo a Bitcoin, que esta manhã recupera perto de 0,5%, e Ethereum 1%.

