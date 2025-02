Destaques da manhã (24.02.2025)

Os futuros dos índices dos EUA indicam ganhos de cerca de 0,1-0,2% na abertura de hoje. Wall Street terminou a semana passada com uma correção significativa (S&P 500: -1,7%, Nasdaq: -2,2%, DJIA: -2,2%, Russell 2000: -3%) na sequência de dados fracos do PMI, deterioração do sentimento dos consumidores e aumento das expectativas de inflação, de acordo com a Universidade de Michigan.

As eleições para o Bundestag na Alemanha foram ganhas pelo partido democrata-cristão CDU/CSU (28,5%) , liderado por Friedrich Merz. O partido de extrema-direita AfD, recentemente apoiado por Elon Musk, ficou em segundo lugar (20,8%), enquanto o SPD, partido do atual chanceler Olaf Scholz, ficou em terceiro. Os Verdes (11,6%) e o Partido da Esquerda (8,7%) também ultrapassaram o limiar eleitoral.

O EURUSD subiu 0,5% (1,0510) após a vitória dos conservadores na Alemanha. O dólar americano está a enfraquecer face a quase todas as moedas do G10 (Índice USD: -0,36%) devido à forte procura do euro. A exceção é o iene japonês, ligeiramente em baixa após os recentes ganhos (USDJPY: -0,07%).

O ouro beneficia de um dólar mais fraco (+0,15% para $2.940 por onça), a prata também está em território positivo ($32,66 por onça, +0,65%).

Os mercados asiáticos estão, na sua maioria, em queda, principalmente devido ao desvanecimento do otimismo nas ações tecnológicas, depois de Donald Trump ter assinado um memorando (de nível inferior a uma ordem executiva) que restringe os investimentos chineses em sectores estratégicos dos EUA (incluindo tecnologia, matérias-primas e energia). O Shanghai SE Composite e o HSCEI caíram 0,55% e 0,65%, respetivamente, enquanto o índice Kospi da Coreia do Sul também está no vermelho (-0,43%). A bolsa de valores japonesa está fechada para o aniversário do imperador.

Os preços do petróleo bruto Brent e WTI caíram 0,12% e 0,21%, respetivamente, com o Iraque a aumentar a oferta, recebendo cerca de 185.000 barris por dia da região semi-autónoma do Curdistão. O gás natural (NATGAS) também está a descer devido às previsões de temperaturas mais elevadas nos EUA (-5%).

A Bitcoin permanece em torno de 95.800 (+ 0,04%), enquanto o Ethereum continua a cair após o roubo de fundos da ByBit na sexta-feira (2.730, -2,75%).

As vendas a retalho da Nova Zelândia aumentaram no quarto trimestre de 2024 acima das expectativas (+ 0.9%, previsão: + 0.5%, anterior: -0.1%).

Os principais dados macroeconómicos divulgados hoje incluem a leitura final da inflação ao consumidor (IHPC) para a zona euro e o inquérito IFO alemão.

