Situação no Médio Oriente Donald Trump indicou na segunda-feira que um acordo com o Irão está próximo , o que levou à suspensão de um ataque planeado contra as infraestruturas energéticas do país. O ataque estava inicialmente previsto para ter início à meia-noite, hora do Reino Unido.

, o que levou à suspensão de um ataque planeado contra as infraestruturas energéticas do país. O ataque estava inicialmente previsto para ter início à meia-noite, hora do Reino Unido. O Presidente dos EUA especificou que um acordo deve ser assinado no prazo de 5 dias ; caso contrário, os Estados Unidos retomarão o bombardeamento das principais infraestruturas estratégicas do Irão.

; caso contrário, os Estados Unidos retomarão o bombardeamento das principais infraestruturas estratégicas do Irão. Embora Teerão tenha negado que tais negociações estejam a decorrer — o que provocou um regresso do sentimento negativo nos mercados —, vale a pena notar que um padrão semelhante ocorreu no ano passado com a China. Na altura, Trump afirmou que um acordo era iminente e suspendeu as tarifas extremas; a China negou inicialmente, mas chegou-se a um acordo formal apenas duas semanas depois.

Esta situação demonstra que os Estados Unidos procuram uma resolução rápida para o conflito , o que tem causado extrema volatilidade nos mercados financeiros, particularmente no mercado do petróleo, onde os preços voltaram a subir acima dos 100 dólares por barril.

, o que tem causado extrema volatilidade nos mercados financeiros, particularmente no mercado do petróleo, onde os preços voltaram a subir acima dos 100 dólares por barril. Israel continua as suas operações militares, enquanto o Irão persiste com ataques de retaliação. A Amazon comunicou perturbações nos serviços da AWS no Bahrein devido à atividade de drones iranianos.

devido à atividade de drones iranianos. A agência de notícias Fars relata danos extensos nas infraestruturas de gás e energia em todo o país.

De acordo com o Wall Street Journal, as nações árabes estão a avançar para um envolvimento mais profundo. A Arábia Saudita permitiu que a Força Aérea dos EUA utilizasse a sua principal base aérea , tendo diversificado as suas exportações de petróleo através de um oleoduto para oeste. O rei Mohammed bin Salman está também a considerar uma intervenção militar direta.

, tendo diversificado as suas exportações de petróleo através de um oleoduto para oeste. O rei Mohammed bin Salman está também a considerar uma intervenção militar direta. Os Emirados Árabes Unidos estão a encerrar todos os negócios ligados ao Irão, com o objetivo de cortar todos os laços financeiros e económicos.

O petróleo Brent está atualmente a ser negociado a 99,8 USD por barril , na sequência do rollover

, na sequência do rollover O ouro recuou para abaixo dos 4400 USD por onça , registando uma perda de 2%, enquanto a prata caiu aproximadamente 4% para 66 USD por onça. Estas perdas nos metais preciosos estão associadas a preocupações com o aumento da inflação.

, registando uma perda de 2%, enquanto a prata caiu aproximadamente 4% para 66 USD por onça. Estas perdas nos metais preciosos estão associadas a preocupações com o aumento da inflação. O World Gold Council emitiu um comunicado a confirmar que os bancos centrais pretendem continuar a comprar ouro este ano. Trata-se provavelmente de uma resposta aos rumores de que os bancos centrais do Médio Oriente poderão vender ouro para resolver problemas de liquidez, na sequência da interrupção dos fluxos de caixa provenientes das vendas de hidrocarbonetos. Dados e Outros Eventos Os índices americanos recuperaram fortemente durante a sessão de ontem, mas hoje o US100 e o US500 registam quedas de quase 1% , num contexto de incerteza contínua.

, num contexto de incerteza contínua. Os futuros dos índices chineses estão a perder mais de 1%, o AUS200 australiano registou uma queda de 1,7% e o JP225 japonês caiu quase 2,7%.

O EURUSD mantém-se elevado , sendo negociado logo abaixo do nível de 1,16.

, sendo negociado logo abaixo do nível de 1,16. O PMI do setor industrial japonês desacelerou para 51,4, face aos 53 anteriores. Embora o arrefecimento da economia represente um desafio para o Banco do Japão, um aumento das taxas de juro em abril continua a ser altamente provável , tendo em conta a atual recuperação dos preços da energia.

, tendo em conta a atual recuperação dos preços da energia. A inflação do IPC do Japão caiu inesperadamente para 1,3% em termos homólogos, ficando aquém das expectativas de 1,5% e abaixo dos 1,5% anteriores.

Uma crise energética está a tornar-se cada vez mais visível nos países asiáticos. O Ministro da Energia da Coreia do Sul indicou que irá aliviar as restrições às centrais a carvão, reiniciar as centrais nucleares atualmente em manutenção e introduzir restrições à utilização de veículos não essenciais.

O Ministro da Energia da Coreia do Sul indicou que irá aliviar as restrições às centrais a carvão, reiniciar as centrais nucleares atualmente em manutenção e introduzir restrições à utilização de veículos não essenciais. A UE e a Austrália assinaram um acordo comercial que elimina a maioria das tarifas e restrições. Espera-se que isto gere poupanças de 1 bilião de euros anualmente e aumente o acesso da Europa a minerais críticos, tais como terras raras .

. Anna Breman, presidente do RBNZ, observou que a situação atual está a alimentar tensões financeiras, mas salientou que as taxas de juro da Nova Zelândia se encontram num nível que permite movimentos em qualquer direção, dependendo da evolução da situação.

Segundo a presidente do RBNZ, mesmo um fim rápido da guerra não alterará a realidade atual e provavelmente limitará o potencial de crescimento global .

. Austan Goolsbee, da Reserva Federal, indicou que vê motivos potenciais para novos aumentos das taxas de juro nos EUA.

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