Destaques da manhã (25.11.2025)

A sessão de ontem nos Estados Unidos terminou com uma forte recuperação, com o Nasdaq a subir 2,69%, o S&P 500 1,55% e o Dow Jones 1,4%, com os ganhos a serem suportados pelo aumento das probabilidades de uma descida das taxas de juro da Fed.

com os ganhos a serem suportados pelo aumento das probabilidades de uma descida das taxas de juro da Fed. Comentários recentes de funcionários da Fed, incluindo Daly, Waller e Williams, indicaram que um corte nas taxas em dezembro é cada vez mais provável, enfatizando que a decisão dependerá dos dados económicos actuais, incluindo a inflação, a dinâmica do mercado de trabalho e a saúde do sector industrial. Atualmente, os mercados avaliam em cerca de 70 a 75% a probabilidade de um corte nas taxas em dezembro, o que apoia ainda mais o sentimento em relação às ações e aos activos de risco.

Espera-se que Takaichi e Trump discutam a conversa de Trump com Xi no contexto das crescentes tensões em torno de Taiwan.

discutam a conversa de Trump com Xi no contexto das crescentes tensões em torno de Taiwan. A Casa Branca descreveu as conversações com a Ucrânia como produtivas , enquanto a Comissão Europeia anunciou planos para enviar uma equipa a Washington para discutir várias questões.

, enquanto a Comissão Europeia anunciou planos para enviar uma equipa a Washington para discutir várias questões. O Presidente chinês Xi anunciou um reforço da parceria energética com a Rússia e ambas as partes estão envolvidas em conversações para expandir as exportações de petróleo em resposta às sanções dos EUA. Como resultado, os preços do petróleo estão a estabilizar-se em torno dos 58,5 dólares por barril.

e ambas as partes estão envolvidas em conversações para expandir as exportações de petróleo em resposta às sanções dos EUA. Como resultado, os preços do petróleo estão a estabilizar-se em torno dos 58,5 dólares por barril. Na Ásia, os índices registaram ganhos ligeiros, seguindo o impulso positivo de Wall Street . O Nikkei 225 subiu 0,14%, o Hang Seng 1,2% e o Shanghai Composite 1,1%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália registou uma ligeira descida de 0,1%.

. O Nikkei 225 subiu 0,14%, o Hang Seng 1,2% e o Shanghai Composite 1,1%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália registou uma ligeira descida de 0,1%. O Banco da Coreia (BOK) manteve as taxas de juro estáveis em 2,50%, mas um won fraco e os riscos no mercado imobiliário podem adiar os cortes nas taxas até ao início de 2026.

manteve as taxas de juro estáveis em 2,50%, mas um won fraco e os riscos no mercado imobiliário podem adiar os cortes nas taxas até ao início de 2026. O Banco Popular da China fixou a taxa de câmbio USD/CNY em 7,0826, abaixo do nível estimado de 7,1056.

Nos mercados cambiais , o dólar segue misto, valorizando face ao iene japonês, mas enfraquecendo ligeiramente face ao euro e à libra.

, o dólar segue misto, valorizando face ao iene japonês, mas enfraquecendo ligeiramente face ao euro e à libra. No mercado de commodities , os metais preciosos subiram. O ouro oscilou em torno de US $ 4.140 por onça, enquanto a prata ficou perto de US $ 51,4 por onça.

, os metais preciosos subiram. O ouro oscilou em torno de US $ 4.140 por onça, enquanto a prata ficou perto de US $ 51,4 por onça. No mercado de criptomoedas, o sentimento melhorou ligeiramente, apoiado por uma mudança na narrativa sobre um possível corte da taxa do Fed em dezembro. A Bitcoin está a ser negociada perto dos US $ 87.975, enquanto o Ethereum se mantém perto dos US $ 2.915.

o sentimento melhorou ligeiramente, apoiado por uma mudança na narrativa sobre um possível corte da taxa do Fed em dezembro. A Bitcoin está a ser negociada perto dos US $ 87.975, enquanto o Ethereum se mantém perto dos US $ 2.915. No setor de tecnologia, a Alphabet está a apostar cada vez mais no mercado de IA com novos chips TPU, potencialmente desafiando o domínio da Nvidia em GPUs de IA. Além disso, a Meta está a considerar mover parte de seus data centers para o Google TPU a partir de 2027 e alugar o poder de computação do Google Cloud.

