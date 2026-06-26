Ações dos EUA e sentimento de mercado Os futuros das ações dos EUA ampliam as perdas, com o setor tecnológico pressionado: Os futuros de Wall Street estão a agravar as suas perdas, uma vez que as ações do setor tecnológico não conseguem manter-se estáveis. O sentimento geral do mercado continua a ser afetado pela forte onda de vendas registada ontem na Apple e pelos aumentos globais dos preços das consolas Xbox anunciados pela Microsoft. Os futuros do Nasdaq 100 lideram a queda (US100: -1,3%), seguidos pelo S&P 500 (US500: -0,7%), pelo índice de pequenas capitalizações Russell 2000 (US2000: -0,5%) e pelo Dow Jones Industrial Average (US30: -0,3%). Os futuros do Euro Stoxx 50 europeu (EU50) também registam uma descida de 0,6%. 🌏 Mercados da Ásia e do Pacífico Ações asiáticas recuaram após atingirem máximos históricos devido ao aumento dos preços no setor tecnológico: Os índices de referência asiáticos sofreram uma forte onda de quedas generalizada, impulsionada por uma agressiva realização de lucros nos setores da inteligência artificial e do hardware. Apesar de um relatório de resultados noturno excecional da Micron, o sentimento deteriorou-se significativamente depois de a Apple ter caído 6,1% e a Microsoft ter aumentado os preços globais da Xbox em 150 dólares, devido ao aumento vertiginoso dos custos dos chips de memória e do armazenamento de dados.

Os índices de referência asiáticos sofreram uma forte onda de quedas generalizada, impulsionada por uma agressiva realização de lucros nos setores da inteligência artificial e do hardware. Apesar de um relatório de resultados noturno excecional da Micron, o sentimento deteriorou-se significativamente depois de a Apple ter caído 6,1% e a Microsoft ter aumentado os preços globais da Xbox em 150 dólares, devido ao aumento vertiginoso dos custos dos chips de memória e do armazenamento de dados. O KOSPI desce 7,7% numa violenta correção do setor tecnológico: O índice KOSPI da Coreia do Sul sofreu uma queda massiva de 7,7%, liderando as perdas regionais, à medida que os operadores realizavam lucros de forma agressiva após uma subida monstruosa de 70% no segundo trimestre. O índice encerrou a semana com uma descida global de 5%, uma vez que as ações de hardware de inteligência artificial em alta e as de fornecimento de memória enfrentaram uma forte liquidação.

O índice KOSPI da Coreia do Sul sofreu uma queda massiva de 7,7%, liderando as perdas regionais, à medida que os operadores realizavam lucros de forma agressiva após uma subida monstruosa de 70% no segundo trimestre. O índice encerrou a semana com uma descida global de 5%, uma vez que as ações de hardware de inteligência artificial em alta e as de fornecimento de memória enfrentaram uma forte liquidação. O Nikkei desce 4,4% numa retração generalizada do setor dos semicondutores: O Nikkei 225 do Japão desceu 4,4% (com os futuros JP225 a perderem 4% em relação à semana anterior), registando uma correção técnica acentuada face aos seus recentes máximos históricos. Apesar da forte queda diária, o índice mantém uma valorização de 6% no mês e de 38% no trimestre.

O Nikkei 225 do Japão desceu 4,4% (com os futuros a perderem 4% em relação à semana anterior), registando uma correção técnica acentuada face aos seus recentes máximos históricos. Apesar da forte queda diária, o índice mantém uma valorização de 6% no mês e de 38% no trimestre. Índices de referência chineses registam perdas semelhantes: O índice de blue chips da China, o Shanghai Composite, recuou 2,1% na sexta-feira (SG20.cash: -0,8%), enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong fechou com uma queda de 1,9% (CHN.cash: -1,3%). Os volumes de negociação em ambas as regiões mantiveram-se bastante reduzidos devido aos feriados nos mercados nacionais. 🌍 Economia, Bancos Centrais e Política Isabel Schnabel, do BCE, aponta para novos aumentos das taxas de juro devido aos riscos de inflação: Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, sinalizou a provável necessidade de um maior aperto da política monetária para reduzir a inflação para a meta de 2%. Salientou que o recente memorando de paz entre os EUA e o Irão não significa que a economia da zona euro esteja totalmente fora de perigo, referindo que a inflação em maio atingiu 3,2% e que o BCE espera que a inflação média anual se situe nos 3%.

Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, sinalizou a provável necessidade de um maior aperto da política monetária para reduzir a inflação para a meta de 2%. Salientou que o recente memorando de paz entre os EUA e o Irão não significa que a economia da zona euro esteja totalmente fora de perigo, referindo que a inflação em maio atingiu 3,2% e que o BCE espera que a inflação média anual se situe nos 3%. Williams, do Fed, considera a política «bem posicionada», mas adia a meta de 2%: O presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams, afirmou que a atual política restritiva é adequada, embora tenha adiado oficialmente o seu prazo de referência para atingir a meta de inflação de 2%, de 2027 para 2028. Na sequência de um valor elevado do PCE de 4,1%, Williams assinalou riscos estruturais persistentes impulsionados pelo boom do investimento em IA, pelas tarifas sobre as importações e pelas pressões persistentes decorrentes do conflito no Médio Oriente.

O presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams, afirmou que a atual política restritiva é adequada, embora tenha adiado oficialmente o seu prazo de referência para atingir a meta de inflação de 2%, de 2027 para 2028. Na sequência de um valor elevado do PCE de 4,1%, Williams assinalou riscos estruturais persistentes impulsionados pelo boom do investimento em IA, pelas tarifas sobre as importações e pelas pressões persistentes decorrentes do conflito no Médio Oriente. Goolsbee, do Fed, vê um lado positivo nos serviços no meio da incerteza sobre a inflação: O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, observou que, embora o relatório do PCE tenha gerado notícias negativas, os dados subjacentes revelaram pequenas melhorias no setor dos serviços. Ecoando a mudança do banco central para uma abordagem dependente dos dados, manifestou ceticismo em relação a orientações futuras rígidas a longo prazo, embora reconhecendo o valor de referência do «dot plot».A inflação subjacente em Tóquio acelera para 1,6% em junho: Os preços no consumidor na capital japonesa subiram 1,6% em termos homólogos, registando um ligeiro aumento em relação aos 1,3% de maio e correspondendo às previsões consensuais. Fundamentalmente, o índice «core-core» — excluindo alimentos frescos e energia — acelerou para 1,9% (contra 1,6% anteriormente). Esta aceleração sugere que os choques energéticos no Médio Oriente e o pico de 6,3% da inflação grossista registado em maio estão a repercutir-se com sucesso em itens não energéticos, como os alimentos, mantendo o Banco do Japão no caminho certo para considerar novos aumentos das taxas de juro.A OMI suspende a evacuação de marítimos no Estreito de Ormuz após ataque com mísseis a um navio de carga: A Organização Marítima Internacional (OMI) da ONU suspendeu a sua operação em grande escala para evacuar mais de 11 000 marítimos retidos no Estreito de Ormuz. A suspensão surge na sequência de um ataque com projéteis ao navio porta-contentores Ever Lovely, com pavilhão de Singapura, a apenas 7,5 milhas náuticas do porto de Dahit, em Omã. Embora não tenham sido registadas vítimas e a embarcação tenha prosseguido a sua viagem sem necessitar de assistência, o presidente da IMO, Arsenio Dominguez, suspendeu a operação para garantir medidas de segurança mais rigorosas. 💱 Mercado Cambial (FX) O dólar recua dos máximos, enquanto o franco suíço regista procura como moeda de refúgio: O índice do dólar norte-americano recuou pelo segundo dia consecutivo (USDIDX: -0,1%) após ter atingido na quarta-feira um novo máximo de 13 meses. Embora a volatilidade geral se mantenha contida, a atual queda generalizada dos mercados acionistas globais está a pesar ligeiramente sobre moedas sensíveis ao risco, como o dólar australiano (AUDUSD: -0,2%). Entretanto, o franco suíço está a demonstrar uma força relativa considerável, especialmente face às moedas escandinavas (CHFNOK: +0,4%, CHFSEK: +1,3%) e aos mercados emergentes europeus (CHFPLN: +0,25%, CHFHUF: +0,6%). O par EURUSD mantém-se atualmente estável em 1,1370. 🛢️ Matérias-primas, Energia e Metais O petróleo recupera após ataques a navios no Estreito de Ormuz, enquanto o gás mantém a tendência de alta: Os preços do petróleo estão a subir na sequência dos ataques ocorridos durante a noite contra navios de carga comerciais no Médio Oriente. Os futuros do Brent (OIL) registam uma subida de 0,75%, enquanto os futuros do WTI (OIL.WTI) valorizaram 1,05%. Simultaneamente, o gás natural (NATGAS) regista uma subida pela terceira sessão consecutiva, ganhando mais 0,7%. Os metais preciosos retomam a tendência de baixa: Os metais preciosos voltam a registar perdas, com os vendedores a dominarem a evolução dos preços a curto prazo. Os futuros do ouro (GOLD) caíram 0,3%, voltando a ser negociados em torno dos 4 017 dólares/onça, enquanto os futuros da prata (SILVER) registaram uma nova queda de 1,8%, fixando-se perto dos 56,00 dólares/onça.

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