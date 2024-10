Destaques da manhã (28.10.2024)

Estamos a iniciar uma nova semana de negociações nos mercados financeiros. Os futuros estão atualmente a apontar para uma abertura mais alta na Europa e nos EUA após o fim de semana. Os futuros do Nasdaq estão atualmente a subir 0,56%, enquanto os futuros do CAC40 francês estão a subir 0,47%.

Após o fim de semana, os investidores estão a voltar a sua atenção para o petróleo, o iene japonês e os índices chineses.

O petróleo está a cair mais de 5% no início da semana, depois de o ataque com mísseis de Israel não ter afetado as infra-estruturas de combustível/nucleares, acalmando o mercado.

O Nikkei japonês subiu 1,85%, enquanto o iene japonês desceu 0,33% face ao dólar, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a maioria pela primeira vez em 15 anos. Em consequência, pode haver a sensação de que a normalização da política monetária irá abrandar sob pressão política.

Os índices chineses estão a ganhar ligeiramente, depois de o Banco Popular da China (PBOC) ter anunciado que irá realizar uma operação incondicional de compra com acordo de revenda e que o fará mensalmente para manter a tão necessária liquidez no mercado.

A CNN informa que a MCD vai retomar a venda de hamburgers Quarter Pounders em todos os seus restaurantes, depois de uma investigação interna ter concluído que o problema parece estar limitado a um ingrediente específico e a uma região geográfica. A empresa afirmou que todos os produtos contaminados relacionados com o surto foram retirados da sua cadeia de abastecimento.

A Boeing está a planear um aumento de capital de mais de 15 mil milhões de dólares, segundo os meios de comunicação social, para tentar reforçar as finanças afectadas pela greve em curso.

Os metais preciosos estão a ser negociados ligeiramente mais altos no início da segunda-feira, mas estão atualmente a negociar com um ganho de 0,25%. Volatilidade atualmente observada no mercado FX. Fonte: xStation

