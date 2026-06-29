Apesar do otimismo momentâneo, impulsionado pelos sólidos resultados trimestrais da Micron, a maioria das empresas de semicondutores e quase todas as hiperescaladoras encerraram a semana em baixa. 🌏 Ásia Começamos a nova semana com novas quedas nas ações da SK Hynix (-4,4 %) e da Samsung (-5,7 %); estas empresas representam aproximadamente metade da capitalização do índice KOSPI (-0,9 %). O NIKKEI 225 do Japão (-1%) também registou perdas, arrastado pelo fraco desempenho da gigante Kioxia (-9,4%), a maior empresa da bolsa de valores japonesa, fabricante de memórias flash e unidades de estado sólido. Em contrapartida, o Hang Seng da China (+2,6%) encontra-se em território positivo, apoiado pelas ações do setor da saúde, que beneficiam da rotação de capitais. Registaram-se ganhos por parte de: CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – fabricante de medicamentos inovadores (por exemplo, para doenças cardiovasculares ou oncológicas) e genéricos.

Innovent Biologics (+7,9%) – produtora de medicamentos biológicos avançados, principalmente terapias modernas contra o cancro e imunológicas.

JD Health International (+6,9%) – a maior plataforma farmacêutica online da China, que integra uma farmácia eletrónica com serviços de telemedicina e consultas médicas.

Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – um grande conglomerado médico diversificado que abrange toda a cadeia de abastecimento, desde a I&D avançada até à distribuição de medicamentos. 🌍 Geopolítica As notícias do fim de semana continuaram a ser dominadas por questões relacionadas com o conflito entre os EUA e o Irão. No domingo, o Presidente Trump acusou o Irão de violar o acordo, tendo atacado depósitos de mísseis, drones e postos de radar iranianos na zona do Estreito de Ormuz. Teerão disparou mísseis e drones contra a base de Ali Al Salem, no Kuwait, e a base da Quinta Frota, no Bahrein, ao mesmo tempo que ameaçou suspender totalmente as negociações. No entanto, está previsto que ambas as partes regressem às negociações na terça-feira, o que contribuiu para uma ligeira melhoria do sentimento e para uma subida de 0,7% nos futuros do S&P 500. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo mantêm-se no seu nível mais baixo desde o início da guerra. O petróleo Brent está atualmente cotado a cerca de 72 dólares por barril.

O WTI situa-se ligeiramente abaixo dos 70 dólares. Os preços do gás também apresentam uma tendência de descida: O NATGAS oscila em torno dos 3,29 dólares por MMBtu.

O TTF MWh está cotado a pouco mais de 41 dólares. Os preços dos metais preciosos mantêm-se em níveis próximos dos seus mínimos recentes. O preço de uma onça troy de ouro situa-se atualmente um pouco abaixo dos 4060 dólares, e o da prata está nos 59 dólares. Isto representa uma descida de 25% e 50%, respetivamente, em relação aos picos locais atingidos há apenas alguns meses. 📈 Dados macroeconómicos Japão As vendas a retalho de maio superaram as expectativas, acelerando para um nível nunca visto desde novembro de 2023. O fortalecimento do consumo interno, face à persistente pressão de subida dos preços e ao enfraquecimento do iene, poderá constituir um argumento significativo a favor de um maior aperto da política monetária por parte do Banco do Japão. No entanto, um aumento das taxas de juro antes do final do ano ainda não está totalmente descontado nos mercados (probabilidade implícita no mercado de aproximadamente 87%), e o par USDJPY parece estar a avançar de forma constante em direção ao nível de 162.

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