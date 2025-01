Destaques da manhã (30.01.2025)

Os índices futuros dos EUA estão a ser negociados em alta, embora as ações da Microsoft tenham caído mais de 4% nas negociações fora de horas, apesar dos fortes resultados trimestrais. Os investidores não gostaram do crescimento inferior ao esperado das atividades relacionadas com a computação em nuvem Azure.

Também a Meta Platforms está a limitar o crescimento a 2%, apesar de ter excedido fortemente as previsões de receitas e lucros; as perdas na sua divisão Reality Labs excederam as previsões, e a empresa confirmou um CAPEX de 60 a 65 mil milhões de dólares para 2025.

As ações da Tesla subiram 4% após o fecho do pregão, embora os resultados da empresa possam ser algo decepcionantes. As ações da IBM são as que mais ganham; as ações da empresa subiram quase 9% após um relatório surpreendentemente forte. O índice US100 ganhou quase 0,3% e os índices US500 e US30 registaram uma ligeira variação positiva.

A volatilidade nas bolsas asiáticas foi muito limitada, com os contratos de índices europeus a serem transaccionados em ligeira alta. Hoje, os investidores ficarão a conhecer a decisão do BCE e ouvirão a conferência de Christine Lagarde; a previsão de base aponta para um corte de 25 pontos base.

O Eurodólar perde ligeiramente e ainda está a ser negociado acima de 1.041; os rendimentos das obrigações a 10 anos dos EUA caíram 3 pontos base para 4,52%, apesar das declarações ligeiramente mais hawkish de Jerome Powell

Powell enfatizou a força da economia dos EUA ontem; no entanto, indicou que, embora se preveja que a inflação caia ainda mais para o seu objetivo de 2%, a Reserva Federal não decidirá fazer mais cortes até ver dados encorajadores, dando aos decisores políticos confiança suficiente para agirem sem receio de uma recuperação das pressões sobre os preços

As mercadorias agrícolas estão hoje em baixa, com os contratos de petróleo bruto Brent e WTI a perderem 0,5%. Os contratos de gás natural ganham 0,5%. O ouro sobe 0,1% para US $ 2.761 a onça, a prata aumenta 0,3% e a platina sobe mais de 0,8%.

Os preços de importação da Austrália aumentaram 0.2% QoQ no quarto trimestre, ficando aquém da previsão de 1.5%, mas recuperando do declínio anterior de -1.4%. Os preços de exportação subiram 3,6% QoQ, excedendo as expectativas de uma recuperação de 2,4% após a queda anterior de -4,3%. O índice ASX ganhou mais de 0,5%, apoiado por apostas mais fortes nos cortes de taxas do RBA.

O BoJ Himino comentou que “se os choques e os factores deflacionários desaparecerem, não é normal que as taxas reais permaneçam claramente negativas durante um período prolongado”. O par USDJPY cai 0,45% hoje

O gigante japonês SoftBank terá mantido conversações com a OpenAI sobre um potencial investimento de 25 mil milhões de dólares na empresa. A China declarou que o ataque cibernético dirigido à DeepSeek teve origem nos Estados Unidos.

O foco macro estará hoje nos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA e nos dados do PIB da zona euro e dos Estados Unidos. Os resultados antes da sessão dos EUA serão comunicados pela CAT, Mastercard e UPS, entre outros. Após a sessão, a Apple, a Visa e a Intel apresentarão os seus relatórios

