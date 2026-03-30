🌍 Geopolítica – O Médio Oriente continua no centro das atenções O conflito no Médio Oriente está a agravar-se: durante o fim de semana, os houthis lançaram ataques com mísseis e drones contra Israel, enquanto os ataques israelitas provocaram cortes de energia temporários em Teerão e arredores.

Os Estados Unidos continuam a reforçar as suas forças na região — várias centenas de membros das forças especiais (Rangers, SEALs), milhares de fuzileiros navais e a 82.ª Divisão Aerotransportada já se encontram na área, dando a Trump a opção de uma operação terrestre.

O Paquistão anunciou que irá acolher conversações diretas entre os EUA e o Irão nos próximos dias; Trump sinalizou tanto progressos nas negociações como a possibilidade de apreender infraestruturas petrolíferas iranianas, incluindo a Ilha de Kharg.

Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão estão a decorrer bem e que os iranianos concordaram com a maioria dos 15 pontos propostos pelos americanos.

Israel confirmou através do Canal 12: No caso de uma potencial operação terrestre dos EUA no Irão, as forças armadas israelitas não participarão no terreno. 🛢️ Petróleo e matérias-primas O petróleo Brent abriu a semana com uma subida significativa (~107,7 $/bbl, +0,84%), mas recuou após uma recuperação inicial, refletindo a base incerta construída tanto sobre as esperanças de uma desescalada como sobre o risco real de um bloqueio do Estreito de Ormuz.

O mercado está a acompanhar de perto o tráfego de petroleiros — Trump referiu que o Irão permitiu que 20 petroleiros transitassem pelo Estreito de Ormuz.

O ouro continua a sua recuperação ascendente, sendo negociado a 4.514 $/onça (+0,49%), enquanto a prata subiu 0,77% para 70,4 $/onça — a procura por ativos de refúgio e de cobertura contra a inflação mantém-se forte em meio ao risco de guerra.

O gás natural (NATGAS) registou uma descida de 3,23% para 2,93 dólares/MMBtu, enquanto o trigo na CBOT caminha para a sua quarta valorização em cinco sessões, uma vez que os custos mais elevados da energia e dos fertilizantes pesam nas perspetivas para a produção agrícola. 🏛️ O Banco do Japão e o iene O BoJ mantém a sua trajetória de aperto monetário: o Resumo de Opiniões indica uma disponibilidade para novos aumentos das taxas de juro, embora a inflação impulsionada pelo petróleo e o risco de estagflação continuem a ser citados como fatores de moderação.

O vice-ministro das Finanças, Atsushi Mimura, ameaçou com «medidas decisivas» contra movimentos especulativos no iene — uma clara escalada na retórica intervencionista, apoiada pelas observações do governador Ueda sobre a crescente importância da taxa de câmbio para a inflação.

O USD/JPY caiu de cerca de 160,50 para ~159,72 (-0,35%) — o iene é a moeda mais forte no mercado cambial hoje; o índice do dólar USDIDX caiu abaixo dos 100 pontos (-0,11%). As moedas das Antípodas e o CAD apresentam o desempenho mais fraco. Mapa de calor da volatilidade atual no mercado cambial. Fonte: xStation 📊 Mercados e índices asiáticos O JP225 (Nikkei) subiu +1,02%, para cerca de 51 757 pontos, recuperando parte das perdas registadas anteriormente; os mercados regionais estão a recuperar, uma vez que o conflito não se agravou significativamente durante o fim de semana.

O CHN.cash (índice chinês) subiu 0,90% para 8.401 pontos; o PBOC fixou hoje a cotação do USD/CNY em 6,9223 — ligeiramente acima das expectativas do mercado (6,9205) —, o que provocou uma ligeira desvalorização do yuan.

Os futuros europeus para o DAX (DE40) apontam para uma abertura perto dos 22 380 pontos (+0,41%); o S&P 500 (US500) subiu 0,33% para 6 419 pontos, e o Nasdaq (US100) subiu 0,43% para 23 353 pontos. Fonte: xStation ₿ Criptomoedas A Bitcoin destaca-se durante a sessão de negociação: subiu 1,36% para cerca de 67 506 dólares – a criptomoeda está a beneficiar tanto das pressões inflacionistas como da recuperação mais ampla do mercado, caracterizada por um apetite pelo risco. 📅 Em destaque esta semana Sexta-feira: Relatório-chave do NFP dos EUA, juntamente com os dados do ISM Manufacturing e das vendas a retalho — estes números determinarão o rumo do Fed em meio à incerteza relacionada com a guerra.

Zona Euro: IPC preliminar de março (Villeroy sinaliza a disponibilidade do BCE para agir, mas afirma que é demasiado cedo para decisões específicas)

Austrália: Atas do RBA – Na sequência da decisão do governo de reduzir o imposto sobre os combustíveis, o Morgan Stanley alerta para um choque de oferta no mercado dos combustíveis e riscos de subida.

BoJ Tankan (1.º trimestre de 2026) – um indicador-chave do sentimento empresarial japonês após semanas de retórica intervencionista.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.