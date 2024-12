Destaques da manhã (30.12.2024)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados com sentimentos mistos. Os índices da China estão a ser negociados sem alterações significativas. O índice japonês Nikkei 225 está a cair 0,44% para 39.900 pontos, os futuros SG20cash de Singapura estão a perder 0,47%, e o australiano AU200.cash está a negociar 0,16% mais baixo.

No mercado cambial, durante a primeira parte do dia, os dólares da Nova Zelândia e da Austrália estão a ganhar mais. Os aumentos variam de 0,3% a 0,5%. Por outro lado, o iene japonês está entre as moedas que mais perdem. As perdas são limitadas a 0,3% a 0,6%.

A atividade no sector industrial do Japão diminuiu em dezembro a um ritmo mais lento. O Jibun Bank Manufacturing PMI ficou em 49,6, em comparação com as expectativas de 49,5. O declínio no sector da indústria transformadora nacional foi mais lento do que em novembro, quando o PMI foi de 49,0. Esta leitura também marca uma melhoria em relação ao valor preliminar de 49,4.

O Presidente do Banco Popular da China (PBoC), Pan Gongsheng, afirmou numa declaração que a atual política monetária do banco deixa espaço para cortes adicionais. Ao mesmo tempo, Gongsheng referiu que devem ser evitados cortes demasiado agressivos, uma vez que a desvalorização do yuan continua a ser uma preocupação. O rácio médio de reservas obrigatórias dos bancos chineses situa-se atualmente em cerca de 6,6%.

O antigo Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter faleceu no domingo à tarde, aos 100 anos de idade, na sua casa em Plains. Carter foi Presidente dos Estados Unidos de 20 de janeiro de 1977 a 20 de janeiro de 1981. Normalmente, o Presidente dos EUA em exercício declara um Dia Nacional de Luto após a morte de um ex-presidente, durante o qual a maioria dos trabalhadores federais recebe um dia de folga e os mercados de acções e obrigações estão fechados. Este dia ocorre normalmente cerca de 5 a 7 dias após a morte do presidente, que neste caso seria entre 3 e 7 de janeiro.

O Presidente do Banco Nacional da Áustria e membro do Conselho do BCE, Robert Holzmann, sugeriu numa entrevista que o Banco Central Europeu poderá considerar a possibilidade de adiar a próxima redução das taxas de juro. Citou factores como o aumento dos preços da energia e a potencial depreciação do euro como razões para o atraso.

No mercado das criptomoedas, observa-se uma ligeira recuperação após as quedas do fim de semana. A maior parte do capital está a fluir para Ethereum (+1.90%) e altcoins (+1.10%), enquanto o Bitcoin ganha apenas 0.10% para $ 93,700.

O domínio do Bitcoin está a cair hoje para 57,70%, recuando de 59,90% alcançados em 20 de dezembro durante a última correção no mercado de criptomoedas.

