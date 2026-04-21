Os mercados globais retomaram uma trajetória ascendente após uma breve pausa, uma vez que os sinais de que o Irão poderá entrar em negociações com os EUA melhoraram o sentimento dos investidores. Este desenvolvimento aumentou as expectativas de uma diminuição das tensões no Médio Oriente, à medida que se aproxima o prazo para o cessar-fogo. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo continuaram sob pressão descendente.

Na terça-feira, o Índice MSCI All Country World subiu ligeiramente 0,1%, apoiado pela diminuição dos riscos geopolíticos e por uma nova onda de otimismo em torno do setor da IA, que mais uma vez impulsionou ganhos nas ações asiáticas. Entretanto, os futuros do S&P 500 (US500) registam uma subida de 0,15%, mantendo-se nos 7.160 pontos.

Vale a pena referir que a recuperação de 11 sessões consecutivas do índice chegou ao fim na segunda-feira. Esta marcou a mais longa série de ganhos em cinco anos, embora as tensões acentuadas no Médio Oriente durante o fim de semana tenham minado temporariamente a confiança numa resolução a curto prazo.

Na região, a Coreia do Sul destacou-se, com o seu mercado acionista a atingir novos máximos históricos. Ao mesmo tempo, as ações da Apple ficaram sob pressão nas negociações fora de horário nos EUA, na sequência de notícias sobre uma transição de liderança na empresa.

Os futuros dos índices de ações sugerem que o impulso positivo da Ásia poderá estender-se aos mercados europeus e a Wall Street.

Os metais preciosos registaram um movimento de correção. O ouro desceu 0,6% para cerca de 4.800 dólares por onça, enquanto a prata caiu 1% para aproximadamente 78,90 dólares por onça.

Um sentimento mais fraco também foi visível no setor dos ativos digitais, com a Bitcoin a recuar para cerca de 75 750 dólares.

Na Ásia, o setor tecnológico continuou a ser o principal motor de crescimento. O índice tecnológico MSCI avançou 2,4%, alargando os seus ganhos acumulados no ano para mais de 38%.

A força do setor dos semicondutores foi anteriormente confirmada pelo Índice de Semicondutores de Filadélfia, que registou a sua 14.ª sessão consecutiva de ganhos. Tal sequência só tinha sido observada anteriormente em 2014.

No plano empresarial, a Amazon e a Anthropic chamaram a atenção. As empresas planeiam expandir as capacidades de inferência de IA pela Ásia e Europa, com a Anthropic a preparar-se para alocar mais de 100 mil milhões de dólares em tecnologias da AWS.

Além disso, a Amazon sinalizou um potencial investimento de até 25 mil milhões de dólares na Anthropic, o que os mercados interpretam como mais um indício da intensificação da concorrência no setor da inteligência artificial.

No que diz respeito à Apple, foi anunciado que John Ternus assumirá o cargo de CEO, enquanto Tim Cook passa a desempenhar a função de presidente executivo. De acordo com a empresa, Cook continuará a apoiar áreas específicas das operações, incluindo o envolvimento com decisores políticos a nível global. US500 Gráfico D1 Fonte: xStation5

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