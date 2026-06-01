🌍 Geopolítica O conflito entre os EUA e o Irão entra no seu quarto mês. Trump afirmou que «não tem pressa» em chegar a um acordo e advertiu que a ação militar poderá ser retomada caso as negociações fracassem. No Truth Social, exortou os políticos a serem pacientes, assegurando-lhes que «tudo acabará bem».

Trump afirmou que «não tem pressa» em chegar a um acordo e advertiu que a ação militar poderá ser retomada caso as negociações fracassem. No Truth Social, exortou os políticos a serem pacientes, assegurando-lhes que «tudo acabará bem». As notícias sobre a demissão do presidente iraniano Pezeshkian causaram um choque nos mercados. Segundo consta, ele informou o Líder Supremo de que o IRGC tinha assumido o controlo do processo de tomada de decisões, tornando a presidência um cargo meramente cerimonial. A comunicação social estatal iraniana rejeitou a notícia como «propaganda estrangeira», mas os mercados levaram a notícia a sério — uma vez que os EUA têm vindo a negociar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros civil do Irão, que poderá não ter tido o mandato do IRGC, qualquer acordo está agora em causa.

Segundo consta, ele informou o Líder Supremo de que o IRGC tinha assumido o controlo do processo de tomada de decisões, tornando a presidência um cargo meramente cerimonial. A comunicação social estatal iraniana rejeitou a notícia como «propaganda estrangeira», mas os mercados levaram a notícia a sério — uma vez que os EUA têm vindo a negociar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros civil do Irão, que poderá não ter tido o mandato do IRGC, qualquer acordo está agora em causa. Os EUA e o Irão acusam-se mutuamente de novos ataques. As forças armadas dos EUA realizaram ataques de «autodefesa» contra postos de radar e drones iranianos, e o Irão respondeu com um ataque a uma base aérea. Rubio falou com o presidente libanês Aoun e com Netanyahu sobre uma «desescalada gradual», mas os EUA afirmam que o Hezbollah bloqueou o acordo por ordem de Teerão. Foi relatada outra tentativa de abater um míssil balístico perto da base Ali Al Salem, no Kuwait.

As forças armadas dos EUA realizaram ataques de «autodefesa» contra postos de radar e drones iranianos, e o Irão respondeu com um ataque a uma base aérea. Rubio falou com o presidente libanês Aoun e com Netanyahu sobre uma «desescalada gradual», mas os EUA afirmam que o Hezbollah bloqueou o acordo por ordem de Teerão. Foi relatada outra tentativa de abater um míssil balístico perto da base Ali Al Salem, no Kuwait. Estreito de Ormuz: A Marinha dos EUA escoltou discretamente cerca de 70 navios comerciais ao longo de um período de três semanas, uma média de três por dia — em comparação com a norma pré-guerra de mais de 100 por dia. Os navios navegaram «sob o radar». Trata-se de um fluxo controlado e mínimo, não de um regresso ao comércio normal. 📊 Economia e Bancos Centrais Schnabel, do BCE, sinaliza subidas das taxas de juro. A inflação causada pelo conflito com o Irão é «demasiado generalizada para ser ignorada» — já se espalhou para além da energia, atingindo toda a cadeia de abastecimento. Schnabel recusou-se a especificar um limite máximo para o número de subidas e acrescentou que o BCE se baseará nos dados. O EUR/USD registou uma ligeira descida para 1,1651 (-0,05%).

A inflação causada pelo conflito com o Irão é «demasiado generalizada para ser ignorada» — já se espalhou para além da energia, atingindo toda a cadeia de abastecimento. Schnabel recusou-se a especificar um limite máximo para o número de subidas e acrescentou que o BCE se baseará nos dados. O EUR/USD registou uma ligeira descida para 1,1651 (-0,05%). Fed: Os mercados já estão a precificar subidas das taxas, não cortes. Powell advertiu no domingo contra a «politização da Fed», enquanto Kashkari observou que, mesmo que o Estreito de Ormuz viesse a reabrir, as cadeias de abastecimento e a inflação poderiam normalizar-se muito mais lentamente do que o mercado espera. Estão agendados para esta semana discursos de Logan, Hammack e Daly. O importante relatório NFP está previsto para sexta-feira, 5 de junho — previsão: 85 000 novos empregos, desemprego em 4,3%.

Powell advertiu no domingo contra a «politização da Fed», enquanto Kashkari observou que, mesmo que o Estreito de Ormuz viesse a reabrir, as cadeias de abastecimento e a inflação poderiam normalizar-se muito mais lentamente do que o mercado espera. Estão agendados para esta semana discursos de Logan, Hammack e Daly. O importante relatório NFP está previsto para sexta-feira, 5 de junho — previsão: 85 000 novos empregos, desemprego em 4,3%. Japão: o investimento em capital fixo do 1.º trimestre ficou em 0,0% em termos homólogos (contra uma previsão de +4,0%), aumentando a perspetiva de uma revisão em baixa do PIB. O PMI da indústria transformadora do Japão caiu para 54,5 em maio, enquanto os custos de produção atingiram o nível mais alto dos últimos 32 meses. O governador do Banco do Japão (BOJ), Ueda, fará uma intervenção na quarta-feira — o mercado aguarda sinais relativos a um aumento das taxas de juro em junho, embora ainda não exista consenso no seio do BOJ.

(contra uma previsão de +4,0%), aumentando a perspetiva de uma revisão em baixa do PIB. O PMI da indústria transformadora do Japão caiu para 54,5 em maio, enquanto os custos de produção atingiram o nível mais alto dos últimos 32 meses. O governador do Banco do Japão (BOJ), Ueda, fará uma intervenção na quarta-feira — o mercado aguarda sinais relativos a um aumento das taxas de juro em junho, embora ainda não exista consenso no seio do BOJ. China: O PMI de Manufatura Caixin/S&P Global caiu para 51,8 em maio (de 52,2 anteriormente), enquanto o PMI oficial caiu para a marca dos 50 pontos, à medida que as encomendas de exportação se contraíram. Pequim tornou ainda mais rigorosas as regulamentações sobre o investimento estrangeiro para limitar a transferência de tecnologia e dados. 📈 Mercados bolsistas Futuros do S&P 500 +0,29%, futuros do Nasdaq 100 +0,57% — Wall Street inicia junho em máximos históricos. O S&P 500 registou nove semanas consecutivas de ganhos — a sua série mais longa desde o final de 2023 — e subiu 5,2% em maio. O Nasdaq subiu mais de 8% em maio.

— Wall Street inicia junho em máximos históricos. O S&P 500 registou nove semanas consecutivas de ganhos — a sua série mais longa desde o final de 2023 — e subiu 5,2% em maio. O Nasdaq subiu mais de 8% em maio. A época de resultados do primeiro trimestre foi uma das mais fortes dos últimos anos. Aproximadamente 85% das empresas do S&P 500 superaram as estimativas (média de 5 anos: 78%), e os lucros excederam as expectativas em 16,7% — mais do dobro da média histórica de 7,3%. 🌏 Ásia Coreia do Sul: O KOSPI subiu 1,31%, atingindo um máximo histórico. As exportações de semicondutores atingiram níveis recorde em maio (o maior aumento nas exportações totais em mais de quatro décadas). A Samsung Electronics valorizou 9,5%, com a sua capitalização de mercado a ultrapassar os 2 000 biliões de won — impulsionada pelas expectativas em torno das reuniões do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com responsáveis coreanos.

As exportações de semicondutores atingiram níveis recorde em maio (o maior aumento nas exportações totais em mais de quatro décadas). A Samsung Electronics valorizou 9,5%, com a sua capitalização de mercado a ultrapassar os 2 000 biliões de won — impulsionada pelas expectativas em torno das reuniões do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com responsáveis coreanos. A LG Electronics subiu 28% na sequência de notícias de que Huang se reunirá com o presidente do Grupo LG, Koo Kwang-mo, para discutir parcerias em IA e robótica. A Nvidia agendou uma «Noite dos Parceiros Coreanos» durante a COMPUTEX em Taipé; a SK Hynix e outras empresas também estarão presentes. A Nvidia deverá fornecer mais de 260 000 dos seus chips mais avançados a empresas coreanas — incluindo a Samsung e a Hyundai Motor.

na sequência de notícias de que Huang se reunirá com o presidente do Grupo LG, Koo Kwang-mo, para discutir parcerias em IA e robótica. A Nvidia agendou uma «Noite dos Parceiros Coreanos» durante a COMPUTEX em Taipé; a SK Hynix e outras empresas também estarão presentes. A Nvidia deverá fornecer mais de 260 000 dos seus chips mais avançados a empresas coreanas — incluindo a Samsung e a Hyundai Motor. Nikkei 225 +0,17%, Hang Seng +0,73%, CSI 300 -0,32%, ASX 200 -0,21%, KOSDAQ -1,58%. Sentimento misto na região — cautela devido à falta de avanços nas negociações entre os EUA e o Irão. SoftBank Group +5% na sequência do anúncio de um investimento de 45 mil milhões de euros em infraestruturas de IA em França ao longo de cinco anos. 💱 Moedas O AUD é, de longe, a moeda mais forte esta sessão — O Indicador de Força das Moedas (7h10 CEST) mostra o AUD bem à frente da GBP, do USD e do EUR. O NZD e o CHF estão claramente a perder terreno.

— O Indicador de Força das Moedas (7h10 CEST) mostra o AUD bem à frente da GBP, do USD e do EUR. O NZD e o CHF estão claramente a perder terreno. O dólar americano mantém-se estável após uma descida semanal. Índice do Dólar (DXY) +0,04% para ~99,05, EUR/USD -0,05% (1,1651), USD/JPY +0,07% (159,44), GBP/USD +0,08% (1,3461). O iene está fraco — o USDJPY oscila em torno de 159,48.

Índice do Dólar (DXY) +0,04% para ~99,05, EUR/USD -0,05% (1,1651), USD/JPY +0,07% (159,44), GBP/USD +0,08% (1,3461). O iene está fraco — o USDJPY oscila em torno de 159,48. EUR/PLN +0,07% (4,2293), USD/PLN +0,10% (3,6297). O zloty mantém-se estável, apesar das tensões geopolíticas. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo volta a subir. WTI +1,69% para 89,52 dólares, Brent (OIL) +1,23% para 92,95 dólares, na sequência de relatos de novos ataques militares israelitas ao Líbano e de ataques de retaliação entre os EUA e o Irão. Entretanto, em maio, o petróleo registou a sua maior queda mensal desde abril de 2025 (quase -17%), quando as esperanças de um acordo eram elevadas.

WTI +1,69% para 89,52 dólares, Brent (OIL) +1,23% para 92,95 dólares, na sequência de relatos de novos ataques militares israelitas ao Líbano e de ataques de retaliação entre os EUA e o Irão. Entretanto, em maio, o petróleo registou a sua maior queda mensal desde abril de 2025 (quase -17%), quando as esperanças de um acordo eram elevadas. Ouro -0,63% (4.516,69 dólares/onça). Prata em ligeiro aumento (+0,12%, 75,58 dólares/onça). Gás natural +1,83% para 3,34 dólares. 🏢 Empresas Nvidia + Microsoft = «uma nova era para os PCs». Já na próxima semana, na COMPUTEX e na Microsoft Build, os primeiros PCs Windows equipados com chips Nvidia (ARM) deverão fazer a sua estreia. Fabricantes: Surface, Dell. A Microsoft está também a desenvolver software para agentes de IA locais.

Já na próxima semana, na COMPUTEX e na Microsoft Build, os primeiros PCs Windows equipados com chips Nvidia (ARM) deverão fazer a sua estreia. Fabricantes: Surface, Dell. A Microsoft está também a desenvolver software para agentes de IA locais. A Nvidia está a entrar oficialmente no mercado dos processadores para PC. Durante a sua apresentação na COMPUTEX, em Taipé, Jensen Huang revelou o novo chip N1X (arquitetura ARM, fabricado pela MediaTek) e o superchip RTX Spark — uma combinação da GPU Blackwell e da CPU N1X com 128 GB de memória unificada, fabricado utilizando o processo de 3 nm da TSMC. Huang comparou esta mudança à invenção do smartphone: «Esta é a primeira reinvenção completa do PC em 40 anos.»

Durante a sua apresentação na COMPUTEX, em Taipé, Jensen Huang revelou o novo chip N1X (arquitetura ARM, fabricado pela MediaTek) e o superchip RTX Spark — uma combinação da GPU Blackwell e da CPU N1X com 128 GB de memória unificada, fabricado utilizando o processo de 3 nm da TSMC. Huang comparou esta mudança à invenção do smartphone: «Esta é a primeira reinvenção completa do PC em 40 anos.» A Nvidia anunciou também que a sua CPU para centros de dados Vera está agora em plena produção. A Vera gera tokens 1,8 vezes mais rápido do que o x86 e é fundamental para as «fábricas de IA» — suporta a inferência de agentes, que requer computação de CPU de uso geral em vez de apenas processamento paralelo de GPU. Huang referiu-se à Vera como o «novo principal motor de crescimento» da empresa. Os primeiros clientes incluem a OpenAI, a Anthropic, a SpaceX/xAI, a Dell, a Oracle e a CoreWeave — com disponibilidade a partir do outono de 2026.

A Vera gera tokens 1,8 vezes mais rápido do que o x86 e é fundamental para as «fábricas de IA» — suporta a inferência de agentes, que requer computação de CPU de uso geral em vez de apenas processamento paralelo de GPU. Huang referiu-se à Vera como o «novo principal motor de crescimento» da empresa. Os primeiros clientes incluem a OpenAI, a Anthropic, a SpaceX/xAI, a Dell, a Oracle e a CoreWeave — com disponibilidade a partir do outono de 2026. A Samsung enviou amostras dos seus chips HBM4e aos clientes , ganhando a corrida aos seus concorrentes. A Nvidia colmatou a lacuna nas restrições de exportação: o Departamento de Comércio dos EUA bloqueou o fluxo de chips da Nvidia e da AMD para empresas chinesas através de subsidiárias no estrangeiro — centenas de milhares de chips avançados poderiam ter chegado à China através deste canal ao longo do último ano.

, ganhando a corrida aos seus concorrentes. A Nvidia colmatou a lacuna nas restrições de exportação: o Departamento de Comércio dos EUA bloqueou o fluxo de chips da Nvidia e da AMD para empresas chinesas através de subsidiárias no estrangeiro — centenas de milhares de chips avançados poderiam ter chegado à China através deste canal ao longo do último ano. A Berkshire Hathaway está a adquirir a Taylor Morrison por 8,5 mil milhões de dólares — tudo em dinheiro — o que representa um prémio de 24% em relação ao preço de fecho de sexta-feira; espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2026. 🔐 Criptomoedas Bitcoin -0,52%, a ser negociado a cerca de 73 293 dólares. 🔑 O que deve ter em atenção hoje? PMI de Produção ISM dos EUA (divulgação à tarde) (previsão: 53,0 contra 52,7 anteriormente) — a primeira divulgação macroeconómica significativa da semana.

(previsão: 53,0 contra 52,7 anteriormente) — a primeira divulgação macroeconómica significativa da semana. Quaisquer notícias relativas à situação entre os EUA e o Irão poderão causar flutuações acentuadas nos preços do petróleo e nos mercados financeiros — os analistas afirmam que um cenário de «venda com a notícia» na sequência de um potencial acordo é uma possibilidade real.

poderão causar flutuações acentuadas nos preços do petróleo e nos mercados financeiros — os analistas afirmam que um cenário de «venda com a notícia» na sequência de um potencial acordo é uma possibilidade real. As ações da Nvidia, Microsoft, Samsung e LG servem de barómetro do sentimento em torno da IA e da tecnologia durante a COMPUTEX e as reuniões de Jensen Huang.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.