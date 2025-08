Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 01/08/2025

As tarifas recíprocas da administração Trump entraram hoje em vigor. Embora o anúncio tenha sido feito agora, as novas taxas para a maioria dos países serão implementadas dentro de sete dias. No entanto, as tarifas sobre o Canadá entram em vigor imediatamente.

As novas tarifas incluem: 20% para o Vietname, 15% para a UE, 19% para a Indonésia, 20% para o Vietname, 10% para a Austrália, 15% para a Nova Zelândia, 15% para Israel, 15% para a Turquia

20% para o Vietname, 15% para a UE, 19% para a Indonésia, 20% para o Vietname, 10% para a Austrália, 15% para a Nova Zelândia, 15% para Israel, 15% para a Turquia O franco suíço está a reagir negativamente ao anúncio de uma tarifa de 39%. O franco está a perder 0,2% em relação ao euro e um montante semelhante em relação ao dólar. Em três dias, chegou a perder 1% em relação ao dólar.

O dólar canadiano permanece relativamente calmo depois de a tarifa final sobre o Canadá ter sido aumentada de 25% para 35%. Donald Trump indicou que está aberto a negociações. Não se espera que as novas tarifas se apliquem a produtos que se qualificam no âmbito do acordo USMCA.

Os futuros dos EUA começaram a cair ao fim da tarde e a queda continuou, mesmo apesar dos resultados muito fortes da Apple e da Amazon. O S&P 500 perdeu 0,37% ontem, enquanto o Nasdaq fechou a sessão em queda de 0,03%. As quedas nos futuros continuam esta manhã.

A sessão asiática foi mista. O CHN.cash está a cair 0,36% e o CH50cash está a cair 0,5%. O AU200 da Austrália está em baixa de 0,12%. O JP225 do Japão subiu apenas 0.01%.

A Amazon reportou um EPS de US $ 1,68 mil milhões, em comparação com o nível anterior de US $ 1,33 mil milhões. A receita foi de $167,7 mil milhões, contra uma expetativa de $162,15 mil milhões. No entanto, a Amazon está perdendo 6,6% nas negociações pós-mercado. Isso é resultado de um aumento menor do que o esperado nos resultados da divisão de nuvem.

As ações da Apple estão a subir 2,4% nas negociações pós-mercado, após uma surpresa de ganhos muito elevada. O EPS ficou em US $ 1,57, bem acima dos US $ 1,43 esperados. A receita cresceu para US $ 94,04 bilhões, em comparação com os US $ 89,3 mil milhões esperados. Este é o maior aumento de receita desde dezembro de 2021. Tim Cook anunciou grandes investimentos em IA e não descartou aquisições nesta área. A empresa também relatou melhores resultados da China e um impacto menor das tarifas do que o esperado.

O EUR / USD limitou ontem a sua recuperação após a divulgação da inflação Core PCE dos EUA, que se manteve num nível elevado de 2,8%. A inflação global do PCE aumentou para 2,6% y/y de 2,4% y/y.

O PMI da China caiu para 49,5, contra uma expetativa de 50,3 e um nível anterior de 50,4.

O PMI final sobre a indústria do Japão situou-se em 48,9, em comparação com o nível do mês anterior de 50,1. A leitura preliminar foi de 48,8.

O PPI do segundo trimestre da Austrália cresceu 0,7% em relação ao trimestre anterior, contra um aumento anterior de 0,9% em relação ao trimestre anterior. A taxa anual foi de 3,4% y/y, em comparação com os 3,7% y/y anteriores.

As licenças de construção na Nova Zelândia caíram 6,4% m/m, contra um aumento anterior de 10,3% m/m. O índice de confiança dos consumidores também desceu para 94,7, face a um nível anterior de 98,8.

A China anunciou uma série de iniciativas destinadas a investir na inteligência artificial, a estabilizar o crescimento económico e a estimular a procura interna.

O ouro está a valorizar ligeiramente 0,13%, mas está a ser negociado abaixo dos $3.300 por onça.

O petróleo WTI está a ser negociado de forma estável, um pouco acima dos $69 por barril. O Brent está abaixo dos $72 por barril. O preço do gás natural está a estabilizar-se acima dos $3/MMBTU.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.