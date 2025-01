Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/01/2025

Os índices da região Ásia-Pacífico estão maioritariamente a negociar em baixa durante a primeira sessão do novo ano. Além disso, vários mercados, incluindo o Japão e a Nova Zelândia, permanecem fechados devido ao segundo dia de feriados de Ano Novo. Os mercados bolsistas estão abertos na China, Singapura e Austrália.

Os índices chineses estão a registar perdas de cerca de 2,50-3,10%, enquanto o índice australiano AU200.cash está a ganhar 0,66%. Na Europa, os futuros sobre os índices apontam para uma abertura mais elevada para a sessão a dinheiro. O índice alemão DAX está em alta de 0,49%, e o EURO STOXX 50 está sendo negociado até 0,80% mais alto.

No mercado cambial, os dólares da Nova Zelândia e da Austrália são os maiores ganhadores durante a primeira parte do dia, com aumentos de 0,2-0,3%. Por outro lado, o dólar canadiano, o dólar americano e o euro estão entre as moedas mais perdedoras.

A atividade no sector industrial da China cresceu em dezembro, mas menos do que o esperado. O Caixin PMI para a indústria transformadora caiu para 50,5 pontos, em comparação com as expectativas de 51,6 e a leitura do mês anterior de 51,5. O declínio pode ser atribuído a uma queda nas encomendas de exportação e a um arrefecimento do otimismo das empresas em relação às perspectivas económicas da China.

A atividade do sector industrial da Índia também enfraqueceu em dezembro, principalmente devido a uma procura mais fraca, apesar da diminuição das pressões sobre os custos e do forte crescimento do emprego. O índice PMI caiu para 56,4 - o mais fraco desde dezembro de 2023 - em comparação com 56,5 em novembro e abaixo das estimativas, que apontavam para um aumento para 57,4.

O crescimento económico de Singapura no último trimestre de 2024 excedeu as estimativas, mas abrandou em comparação com o terceiro trimestre de 2024 (5,4% no terceiro trimestre de 2024). De acordo com as estimativas preliminares, o PIB registou um crescimento de 4,3% nos três meses até dezembro, em comparação com o ano anterior. Os analistas tinham previsto um crescimento de 3,8%.

De acordo com a Presidente do BCE, Christine Lagarde, o objetivo de inflação de 2% do Banco Central Europeu está à vista. Num post publicado no site x.com, Lagarde afirmou que, em 2024, o BCE fez progressos significativos na redução da inflação e manifestou a esperança de que 2025 seja o ano em que o objetivo seja alcançado, em conformidade com as expectativas e os planos estratégicos.

Um maior apetite pelo risco está também a apoiar o sentimento no mercado das criptomoedas. A Bitcoin subiu 1,00% para $95.300, a Ethereum subiu 1,30% para $3.400, e a capitalização de outras altcoins subiu coletivamente 1,10%.

Em 2024, o iShares Bitcoin Trust da BlackRock liderou os fundos ETF com entradas líquidas totais de 37 mil milhões de dólares, ultrapassando concorrentes como a Fidelity (12 mil milhões de dólares).

