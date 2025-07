Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/07/2025

Os mercados asiáticos estão a ter uma sessão geralmente calma. Os principais índices estão a valorizar moderadamente no intervalo de 0,00-0,60%, com os maiores aumentos no Japão e na Austrália. O dólar americano está a recuperar ligeiramente.

As vendas a retalho na Austrália aumentaram apenas 0,2% m/m em maio, abaixo da previsão de 0,4%, indicando uma pressão contínua sobre os gastos dos consumidores. Este é o quarto mês de resultados fracos, com as vendas de produtos alimentares a registarem um declínio notável. O crescimento anual abrandou para 3,3% - o ritmo mais fraco desde novembro de 2024. Estes números reforçam as expectativas de um potencial corte nas taxas por parte do RBA na reunião de 7 e 8 de julho.

As licenças de construção aumentaram 3,2% m/m em maio, abaixo da previsão de 4,8%, mas ainda assim uma recuperação em relação aos -5,7% de abril. O crescimento anual situou-se em +6,5%. Os dados permanecem voláteis, mas apontam para uma tentativa de recuperação na construção. A taxa AUDUSD caiu ligeiramente após os dados de retalho mais fracos, embora o movimento tenha sido parte de um fortalecimento mais amplo do dólar americano.

Trump anunciou nas redes sociais que Israel aceitou uma proposta para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza. O próximo passo cabe ao Hamas, com esforços de mediação apoiados pelo Qatar e pelo Egito.

O embaixador do Canadá em Washington declarou que o país continua pronto a levantar totalmente as tarifas impostas desde a presidência de Trump, como parte das negociações em curso com os EUA. O primeiro-ministro Carney estabeleceu o dia 21 de julho como prazo para chegar a um novo acordo económico e de segurança.

De acordo com a Reuters, os EUA suspenderam temporariamente as entregas de alguns mísseis e armas de precisão à Ucrânia devido a preocupações com a diminuição dos inventários. Esta situação pode afetar a capacidade operacional nas linhas da frente.

O Goldman Sachs prevê que o relatório de junho sobre o emprego nos E.U.A. poderá ser um ponto de viragem para o dólar, especialmente se revelar fraqueza no mercado de trabalho. O relatório ADP está previsto para hoje, seguido pelo relatório NFP amanhã.

Numa entrevista à Fox, Bessent mostrou-se confiante de que a Fed irá reduzir as taxas em setembro, ou possivelmente mais cedo. Surpreendeu-se com o facto de as tarifas ainda não terem levado a uma flexibilização. Os seus comentários alinham-se com a retórica política de Trump e com as expectativas do mercado de um afrouxamento das políticas.

