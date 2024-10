Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/10/2024

No Médio Oriente as tensões voltaram a aumentar, com o Irão a lançar um ataque com mísseis contra Israel, aumentando os receios de um conflito regional mais vasto. Israel prometeu retaliar, prometendo uma “resposta dolorosa”.

Os preços do petróleo subiram devido às tensões no Médio Oriente. O Brent subiu 0,77% para $74,94/barril, enquanto o WTI subiu 0,75% para $71,27/barril.

Esta sessão haverá reunião entre os membros da OPEP+ para analisar a situação do mercado. O gás natural está estável hoje e consolidar perto de níveis técnicos importantes.

A inflação na Coreia do Sul abrandou mais do que o previsto em setembro, subindo 1,6% A/A, abaixo da meta de 2% do banco central pela primeira vez desde o início de 2021.

O recém-nomeado ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, declarou que o governo espera que o Banco do Japão faça avaliações económicas cuidadosas ao considerar novos aumentos das taxas de juro.

O Índice de Confiança do Consumidor do Japão ficou aquém das expectativas, aumentando apenas 0,2 pontos em setembro, atingindo 36,9, de acordo com um relatório do Gabinete do Governo. Este declínio reflecte uma diminuição no sentimento do consumidor, uma vez que o índice geral de subsistência caiu 0,3 pontos para 34,4.

Os trabalhadores portuários da costa leste e do golfo dos EUA continuaram a sua primeira greve em grande escala em quase 50 anos, interrompendo cerca de metade do transporte marítimo do país.

O debate sobre a vice-presidência entre o democrata Tim Walz e o republicano JD Vance foi surpreendentemente civilizado, com os candidatos a centrarem as suas críticas nos seus companheiros de candidatura e não um no outro.

Uma nova depressão tropical ao largo da costa sul do Pacífico do México deverá reforçar-se, ameaçando novas inundações e deslizamentos de terras em áreas recentemente atingidas por chuvas devastadoras.

Nos mercados, o EURUSD está a recuar cerca de 0.1%, a prata perdeu 0.7% e o ouro caiu 0.36%. O mercado das criptomoedas está a tentar recuperar; atualmente, a Bitcoin subiu 0,44% hoje e a Ethereum está a subir cerca de 0,4%

